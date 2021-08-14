Asgari ücret yine belirlenemedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda tarihte bir ilk yaşandı. İşçi kanadının yüzde 12’nin üstündeki talebine işveren destek verdi. İşçi kanadı da hükümetin işverene yüzde 11’lik prim desteğinin sürmesi konusunda destek açıklayınca “Yüzde 11’in üzerine çıkmam” diyen devlet kanadı yeni asgari ücreti açıklayamadı. Asgari ücret için üçüncü toplantının Çarşamba günü yapılmasına karar verildi.
Çalışma Bakanlığı toplantı salonunda saat 10.00’da başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında devlet kanadı önce yüzde 8.80 artış görüşünü ortaya attı. Yapılan pazarlıklarla oran yüzde 11’e kadar çıkıldı. İşverene prim desteği ise kaldırıldı.
Bunun üzerine taraflar konuyu kendi içlerinde değerlendirmek üzere toplantıya ara verdi. Saat 17.00’de yeniden bir araya gelen komisyonda tarihte bir ilk yaşandı. İşçi kanadı işverene önümüzdeki 6 ay boyunca yüzde 11’lik prim desteğinin sürmesi konusunda destek açıkladı. İşveren de asgari ücretin yüzde 12’nin üstünde zam görmesini kabul etti.
“Yüzde 11’in üzerine asla çıkmam” diyen devlet kanadı, işçi ve işverenin birleştiğini görünce yeni asgari ücreti belirlemek için gerekli oy çokluğuna ulaşamadı. Komisyonun gelecek hafta Çarşamba günü yeniden toplanmasına karar verildi.
Toplantı sonrasında yaşananları açıklayan Hür-İş Federasyonu Başkanvekili Ahmet Serdaroğlu, “Tarihte ilk kez bu komisyonda işçi ve işveren tarafı anlaştı. Bunan sonrasına hükümet düşünsün” dedi.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı’nın toplantı ile ilgili basın açıklaması şu şekilde:
"2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden bir araya gelen işçi, işveren ve devlet tarafı, karşılıklı önerilerini bir kez daha masaya sunmuş ve asgari ücretle ilgili görüşlerini ortaya koymuştur.
İşçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işverenlere geçmiş dönemde verilen %11 oranındaki sosyal güvenlik prim desteği uygulamasının Ocak ayına kadar sürdürülmesine tam destek olacaklarını ifade ederek, asgari ücrette ancak %12 oranının üzerindeki bir artışı görüşebileceklerini beyan etmiştir.
İşveren tarafı adına söz alan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun ise, ülkenin zor şartlar içinde olduğu zaman doğru yönde hareket edilmesi gerekliliğini göstermesinden dolayı , HÜR-İŞ Federasyonu temsilcilerine teşekkür etti. Arhun, işverenlere devlet tarafından verilen sosyal güvenlik prim desteği katkısının devam ettirilmesi halinde, %12 ve üzerindeki bir artışa işveren tarafı olarak sıcak bakabileceklerini belirtmiştir. Arhun, devlet kanadı temsilcileri tarafından masada görüşmede ortaya koydukları önerilerin üst makamlara iletilmesini de talep etmiştir.
Bugün yapılan toplantıdan sonuç çıkmadığı için, taraflarca Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü, saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden toplanmasına karar verilmiştir.
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