Asgari ücret yargıya gidiyor

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, yeni asgari ücretle ilgili “seçim yasaklarına takıldığı” yönünde hukuki görüş aldıklarını ve bu kapsamda YSK’ya başvuruda bulunmaya hazırlandıklarını ifade etti



İşverenler Sendikası, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2022 itibariyle yürürlüğe giren 6 bin 90 TL net, 7 bin TL brüt asgari ücretle ilgili “belirlenme şekli açısından seçim yasaklarına takıldığı” iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlanıyor.

Kıbrıspostası TV’ye konuşan İşverenler Sendikası Başkanı Sungur, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun özellikle ücreti belirleme yöntemi yanlıştır” diyerek, toplantı çağrısının “2021 yılının son asgari ücretini belirlemek üzere” yapıldığını, ancak toplantı sonrası çıkan sonucun “2022’nin ilk asgari ücreti” olarak açıklandığını, bunun hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Komisyonun, seçim yasakları olduğu bir dönemde daha hassas davranması gerektiğini söyleyen Sungur, “7 bin TL brüt rakamını masaya devlet koydu. Peki devlet bu rakamı neye dayanarak ortaya koydu? Bunu açıklamaları lazım” dedi.

Devletin, memur maaşlarına yansıttığı zam oranının yüzde 37,26 olduğunu söyleyen Sungur, şöyle devam etti:

“Fakat asgari ücret için ortaya konan oran yüzde 40’ın üzerinde. Soruyorum; devlet kendi memuruna veremediği bir zammı neden imkanı olmadığı bir dönemde işverene dayatıyor? Devlet bu oranı kendi çalışanına uygulasa, kabul edilebilir olabilirdi. Biz her hâlükârda YSK’ya bir şikayet yapacağız. Bizim hukukçumuz, ücretin belirlenmesine ilişkin yönetim, seçim yasaklarına girdiği görüşünü verdi. Biz müracaatımızı yapacağız”.

Üyeleriyle telefonda görüştüğünü, YSK’ya şikayeti bir karara dönüştürmek için yakın zamanda toplanacaklarını ifade eden Sungur, ekonomik örgütlerle de görüşme gerçekleştireceklerini, örgütlerin, asgari ücrete itirazlarını dile getirmeleri halinde Anayasa Mahkemesi’ne de başvurmayı düşündüklerini ifade etti.

