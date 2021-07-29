Asgari ücret toplantısında sonuç çıkmadı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı dün yapıldı. Bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Toplantıda sadece yeni asgari ücretin açlık sınırının altına düşmeyecek şekilde belirlenmesi için fikir birliğine varıldı





Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere gerçekleştirdiği ilk toplantı dün yapıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda, yeni asgari ücretin açlık sınırının altına düşmeyecek şekilde belirlenmesi için fikir birliği oluşturuldu.

KKTC’de son asgari ücret, brüt 4 bin 400 Türk Lirası ve net 3 bin 828 Türk Lirası olarak 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın başkanlığında, Bakanlık toplantı salonunda yer alan toplantıya, işveren kanadını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcileri ve işçi kanadını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) temsilcileri katıldı.

Tarafların görüşlerinin dinlendiği toplantıda, yeni asgari ücretin açlık sınırının altına düşmeyecek şekilde belirlenmesi için fikir birliği oluşturulurken, yeni asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili nasıl bir sonuca varılacağı ise Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bir sonraki toplantısında yeniden değerlendirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, en kısa sürede gerçekleştirilecek ikinci toplantıda da yeni asgari ücreti bir sonuca bağlamayı istediklerini belirtti.

Asgari ücretin Ağustos ayı itibarı ile uygulanır hale gelmesi için masaya oturulduğunu dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, tarafların görüşlerini dinlediklerini, ülke ve çalışma hayatı için olumlu sonuçlar çıkması için çalıştıklarını söyledi.

Çağman, asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirlenmesi için ortak bir kararda buluşmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, yaşanan zor süreçte hem emekçiler hem de işverenlerin bir takım negatif etkilere maruz kaldığını vurgulayarak, emekçiyi mağdur etmeden ve işvereni batırmadan bir asgari ücret belirlemek için çalışacaklarını kaydetti.

Dünkü toplantıda tarafların görüşlerini alarak, bu görüşleri Devlet kanadı olarak ilgili bakanlıklarla değerlendireceklerini anlatan Çağman, en kısa sürede ikinci görüşmeyi yaparak asgari ücreti sonuca bağlamayı arzuladığını belirtti.

Çağman, “Ağustos ayı itibarıyla yeni asgari ücretin uygulanır hale gelebilmesi adına elimizden geleni yapmak için toplandık” dedi.

Zor bir süreçten geçildiğine işaret eden Çağman, “Hem pandemi var, hem ekonomik güçlükler var. Ekonominin bu etkenlerden dolayı geriye gitmesinden hem emekçiler hem işverenler bir takım negatif etkilere maruz kalıyor. Dolayısıyla bunu dengeli bir şekilde emekçiyi mağdur etmeden ama işvereni de batırmadan, uygun, belirlenen hayat pahalılığı verilerini mümkün olduğunca yansıtabilen, açlık sınırının altına asla düşmeyecek bir asgari ücret belirlemek için bugünkü çalışmamıza başlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

SERDAROĞLU: “FAHİŞ ARTIŞLAR GÖRÜYORUZ”

Bakan Çağman’ın ardından işçi kanadını temsilen söz alan Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, işçinin açlıktan, işverenin ise batma endişesinden ne yapacağını şaşırmış halde olduğunu vurguladı.

“Hükümet edenleri” partilerin gailesini çekmekle suçlayan Serdaroğlu, “Bizler memleket gailesi çekiyoruz. Memleket iyiye gitmiyor. Pandeminin bu denli arttığı, ekonominin bu denli dar boğaz içerisine girdiği, işçinin ve işverenin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde hükümet edenlerin bunlar yokmuş gibi kendi iç kavgalarını izlemekten artık usandık, bıktık” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “asgari ücreti artıramazsak piyasayı ucuzlatırız” yönündeki açıklamalarını hatırlatan Serdaroğlu, Arıklı’nın bu açıklamayı yaptığı günden bugüne kadar fahiş artışlar görüldüğünü söyledi.

“6 BİN TL ÖNGÖRDÜLERSE BİZİM OYUMUZ ŞİMDİDEN EVETTİR”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı’nın önceki gün katıldığı bir televizyon programında yaptığı, asgari ücretin 6 bin TL olması gerektiğini yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Serdaroğlu, “DP Genel Başkan Yardımcısı, Çalışma Bakanlığı’nın DP’ye bağlı olduğunun farkında mı? İşçi tarafı olarak biz henüz bir rakam belirlemedik ama Çalışma Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nı tutan DP, 6 bin TL öngördülerse bizim oyumuz şimdiden evettir” şeklinde konuştu.

Bu açıklamaları “halkın bilgisi ve duyguları ile dalga geçme” olarak değerlendiren Serdaroğlu, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nu, Tunalı’nın “ciddiyetsiz” diye nitelediği açıklamaları ile ilgili göreve davet etti.

Kamuya “Göç Yasası”ndan ilk giriş ücretinin brüt 6 bin 76 TL olduğunu söyleyen Serdaroğlu, kamuya ilk giriş ücretinin asgari ücret olarak belirlenmesi ve hayat pahalılığının da otomatik olarak asgari ücretin artması için endekslenmesi talebinde bulundu.

ÇAĞMAN: “GENEL SEKRETER YARDIMCIMIZ GÖNLÜNDE YATANI BİLDİRMİŞ OLABİLİR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, DP Genel Yardımcısı Tözün Tunalı’nın asgari ücretle ilgili ortaya koyduğu 6 bin TL’lik rakamın Çalışma Bakanlığı görüşü doğrultusunda DP’de konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine “Genel Sekreter Yardımcımız gönlünde yatanı bildirmiş olabilir. Ama bu konu tartışılmış değil. Herhangi bir rakam konuşulmadı” yanıtını verdi.

