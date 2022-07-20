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Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeniden toplanacak

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Asgari ücrete üç sendikadan yapılan itirazlar komisyonda değerlendirilecek

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeniden toplanacak
Asgari ücrete yapılan itirazlar, komisyonda görüşülecek.

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nca saptanan ve Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete'de yayımlanan Asgari Ücrete ilişkin Tavsiye Kararına üç sendikadan gelen itirazların değerlendirilmesi için asgari ücretin komisyona iade edilmesine karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, Kıbrıs Türk işçi Sendikaları Federasyonu’nun (TÜRK-SEN) 14 Temmuz’da, Hür-işçi Sendikaları Federasyonu’nun (HÜR-İŞ) 15 Temmuz’da ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 18 Temmuz’da itiraz etmeleri nedeniyle, asgari ücretin yeniden değerlendirilmek üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na iade edilmesine karar verdi.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu 7 Temmuz’daki toplantısında, oy çokluğu ile 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yılın ikinci asgari ücretini brüt 9 bin 885 TL, net 8 bin 600 TL olmasına karar vermişti.
 
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