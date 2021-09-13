Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere 15 Eylül Çarşamba günü toplanacak. Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı başkanlığında toplanacak komisyon toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda saat 10.30’da başlayacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla 15 Eylül Çarşamba dördüncü kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, Erman Yaylalı başkanlığındaki Komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda saat 10.30’da toplanacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı, 18 Ağustos’ta yapılan toplantı sonrası açıklamasında, devlet tarafının asgari ücrete brüt 4 bin 884, net 4 bin 249 TL olacak şekilde yüzde 11 oranında artış yapılması şeklinde somut öneri sunduğunu, ancak önerinin 3 işçi ve 5 işveren temsilcisinin oyu ile reddedildiğini söylemişti.

Yaylalı, işveren ile işçi sendikalarının, sosyal sigorta yatırımlarına yapılan yüzde 11’lik işveren katkısının devlet tarafından karşılanması ve asgari ücretin brüt 4 bin 970 TL yapılması( her iki önerinin aynı anda yürürlüğe girmesi koşulu ile) önerisini getirdiğini ifade etmişti.

Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda, sosyal sigorta prim desteğinin 4 ay daha karşılanması talebinin ilgili mercilere iletilmesi ve Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi kararı alındığı açıklanmıştı.

Asgari ücret, 1 Şubat 2021’de brüt 4 bin 400 TL, net ise 3 bin 828 TL olarak belirlenmişti.