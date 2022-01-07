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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, itirazları değerlendirecek

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, itirazları değerlendirmek üzere 11 Ocak Salı günü saat 10.30’da toplanacak.

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, itirazları değerlendirecek
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 Asgari Ücret Saptama Komisyonu, itirazları değerlendirmek üzere 11 Ocak Salı günü saat 10.30’da toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, komisyonun kararına verilen 10 günlük itiraz süresinin 5 Ocak 2022 tarihinde sona ermesinin ardından, Asgari Ücretler Yasası’nda belirtilen koşul ile sürelere uygun olarak yapılan itirazları görüşmek üzere Komisyon yeniden toplanarak nihai  kararını  verecek.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu son toplantısında asgari ücreti brüt saatlik 40.38TL, günlük 323.07 TL, haftalık 1615.38 TL ve aylık 7 bin TL olarak belirlemişti.

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