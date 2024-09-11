banner913
banner932
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
17 0
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
23 0
 
72 yaşında hapse gitti
72 yaşında hapse gitti
20 0
İşçiler ölümden döndü
İşçiler ölümden döndü
29 0
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
30 0
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
84 0
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
29 0
banner1032

Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor

banner1020

banner1045
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
banner971
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2024 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere cuma günü toplanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı saat 09.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.
1 Mayıs 2024 itibarıyla aylık asgari ücret net 29 bin 516 TL, brüt 33 bin 926 TL olarak uygulanıyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.