Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2024 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere cuma günü toplanacağını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı saat 09.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

1 Mayıs 2024 itibarıyla aylık asgari ücret net 29 bin 516 TL, brüt 33 bin 926 TL olarak uygulanıyor.

