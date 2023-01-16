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Asgari ücret kesinleşti

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Asgari ücret kesinleşti

Asgari ücret için tanınan 10 günlük itiraz süresi sona erdi. Yasal süre içerisinde herhangi bir itiraz yapılmayan asgari ücret kesinleşerek, Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren brüt 13 bin 563 TL, net 11 bin 800 TL olarak uygulanacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 3 Ocak tarihli toplantısında uzlaşılan Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı, aynı gün Resmi Gazetede yayımlanarak 10 günlük itiraz süresi tanınmıştı.

Asgari ücret, 1 Temmuz’dan beridir brüt 9 bin 885, net 8 bin 600 TL olarak uygulanmaktaydı.

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