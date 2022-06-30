Yürürlükte olan asgari ücret, açlık sınırının altında ezilmeye devam ediyor. Bakan Taçoy, asgari ücretin hayat pahalılığı ödeneğinin açıklanmasının ardından belirleneceğini söyledi. İşverenler ise “Asgari ücret, işçi tarafının keyfine göre olmayacak” dedi

Yürürlükte olan asgari ücret, açlık sınırının altında ezilmeye devam ederken, Kamu-İş sendikasının asgari ücret tespit komisyonunun toplanması için yaptığı çağrı yanıtsız bırakıldı.

“Asgari ücret masasında işçi tarafını temsil eden Kamu-İş sendikası tarafından asgari ücret masasının toplanması için 16 Haziran’da yapılan çağrısının süresi dün itibariyle doldu. Asgari ücret masasının halen toplanmaması nedeniyle, hükümet yasaya göre suç işlemiş sayılıyor.

Asgari ücretle geçimini sağlayan emekçinin çok zor durumda olduğunun altını çizen Kamu-İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, çareyi ise hükümet edenlerin bulması gerektiğini vurguladı. Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücret masasına market fiyatlarını hesaplayıp oturacaklarını kaydetti.

Pahalılık karşısında asgari ücretin eridiğini, çağrı yapılmasına rağmen masanın toplanmadığını ve artık baskı unsuru yapacaklarını söyledi. Eylem ve grev modellerinin gündemde olmadığını, kaydeden Serdaroğlu, “Taşeron işçilerinin yanına, Başbakanlık önüne belki de asgari ücretle geçinemeyenler için sefalet çadırı da kurulacak” dedi. Serdaroğlu, asgari ücrete hayat pahalılığı oranı üzerinde bir artış olması gerektiğini belirterek, “Açlık sınırı en son 8 bin 676 TL olarak hesaplandı. Haziran ayının açlık sınırı da devletin verdiği resmi verilerle hesaplanacak” dedi.

TAÇOY

Çalışanların dört gözle beklediği asgari ücrete artış konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy açıklama yaptı.

Taçoy, asgari ücretin hayat pahalılığı ödeneğinin belirlenmesinin ardından işçi ve işveren taraflarıyla birlikte belirleneceğini söyledi.

Taçoy 8 bin - 8 bin 500 TL arasında bir rakam söylediğini ancak bunun netleşmediğini belirterek en geç cumaya kadar netleşeceğini söyledi.

İŞVERENLER SENDİKASI

Öte yandan İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, asgari ücretin işçi tarafının keyfine göre olmayacağın altını çizerek, devletin işvereni desteklemesi ve hayatı ucuzlatması gerektiğini kaydetti. Sungur, "Hesaplarımıza göre asgari ücretin 8 bin 800 TL civarı fiyat ortaya çıkıyor" dedi

Verilen maaşlarla kimsenin geçinemeyeceğini kaydeden Sungur, işverenlerin de geçim hesabı yapmaya başladığını ifade etti. Yetkililerin Kıbrıs’ın güneyinden Kıbrıs’ın kuzeyine alışveriş akını olduğuna yönelik ifadeleri olduğunu hatırlatan Sungur, çarşaf fiyatlarını örnek göstererek, “Çarşaf fiyatları, buradaki fiyatların yüzde 20 altında. Kuzeydeki ürünler, daha pahalı” dedi.

“İŞVERENLER, MUTLU DEĞİL”

Açıklanacak ekonomi paketi değerlendiren Sungur, işverenlerin mutlu olmadığını ifade ederek, “Geçmiş paketlerde ne kadar mutlu olduysak, yine o kadar mutlu olacağız” diye konuştu.

“DEVLET, İŞVERENİ DESTEKLESİN VE HAYATI UCUZLATSIN”

Devletin işvereni desteklemesi ve hayatı ucuzlatması gerektiğini belirten Sungur, marketlerin ve eczanelerin aynı ürünleri farklı fiyatlara sattığına işaret etti. Sungur, temel tüketim malzemelerindeki KDV’lerinin kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

“ASGARİ ÜCRET, İŞÇİ TARAFININ KEYFİNE GÖRE OLMAYACAK”

İşçi tarafının açıklamalarını değerlendiren İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, hayat pahalılığı yüzde 22 olduğu dönem, asgari ücrete yüzde 40’lık artış yapıldığı görüşünü paylaştı. “Asgari ücret, işçi tarafının keyfine göre olmayacak” diyen Sungur, kendi hesaplamalarına göre asgari ücret için net 8 bin 800 TL civarı fiyatın ortaya çıktığını söyledi.



