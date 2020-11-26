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“Asgari ücret, en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlenmeli”

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Emek Platformu, Çalışma Bakanlığı önünde eyleme gitti. Eylemdeasgari ücretin en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlenmesi talep edildi

“Asgari ücret, en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlenmeli”

Sekiz sendikanın oluşturduğu Emek Platformu, asgari ücretin en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlenmesi çağrısında bulundu.
Emek Platformu’nu oluşturan, HAKSEN, KTÖS, Güç-Sen, El-Sen, Vergi-Sen, Hazine-Sen, Basın-Sen ve HTKS’den bazı yetkililer, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde pankart açtı. 
Eylemde Platform adına Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan tarafından okunan ortak açıklamada, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun kararlarının sermayenin çıkarları doğrultusunda olduğu iddia edildi.
Açıklamada, “Asgari ücretin sermayenin örgütlü gücüyle kendi çıkarları doğrultusunda etkilediği bir komisyon tarafından belirlenmesi yanlıştır. Asgari ücret, en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlenmeli, böylece özel sektör emekçileri kamuda uygulanan eşelmobil sisteminden yararlanabilmelidirler”  denildi.
Açıklamada, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 10 ay toplanmamasının özel sektör emekçileri açısından kötü olduğu da belirtildi.
Hak-Sen Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, Emek Platformu’nun bir sonraki toplantısının 3 Aralık’ta yapılacağını, tüm sendikaların davetli olduğunu belirtti.
 
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