Asgari ücret değişmedi

İşveren tarafının itirazı nedeniyle dün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti değiştirmedi. Buna göre asgari ücret 1 Eylül'den itibaren aylık brüt 40 bin 436 TL, net 35 bin 180 TL olarak uygulanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası'nın asgari ücrete yaptığı itirazı görüşüp, oy çokluğuyla daha önce belirlenen rakamın geçerli olmasına karar verdi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 18 Eylül'deki toplantısında aylık brüt 40 bin 436 TL, net 35 bin 180 TL olarak belirlediği asgari ücret bugün Resmi Gazete'de yayınlanıp, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 10.45'te başlayan toplantının başında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 2024 yılının üçüncü asgari ücretinin belirlenmesinin ardından yapılan itiraza işaret etti.

İşveren tarafının gerekçeleriyle yaptığı itirazı görüşmek için toplandıklarını belirten Gardiyanoğlu, esas konunun rakamla ilgili değil de ülkede yaşanan pahalılık olduğunun söylendiğini kaydetti.

Maaşları dengelemek kadar, hayat pahalılığının önüne geçecek önlemlerin daha hızlı alınmasının da önemli olduğunu anlatan Gardiyanoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in bu konuda alınacak tedbirleri basına açıklayacağını belirtti.

Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı sonrasında da basına açıklama yaptı.

Gardiyanoğlu, işveren tarafının ortaya bir rakam ya da yüzdelik koymadığını, artışa olumsuz baktıklarını söylediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından basının sorularına da yanıt verildi. Asgari ücret itirazı ve UBP Kurultayının zamanlamasıyla ilgili ortaya atılan iddialar konusunda bir soru üzerine işveren tarafını temsil eden Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi Alp Cengiz Alp, “hiçbir zaman böyle bir pazarlığın parçası olmadık… Ülkede son altı aydır kurultaydan başka bir şey konuşmadı ve çok zaman kaybedildi” dedi.

Bakan Gardiyanoğlu ise UBP kurultayında asgari ücretin konusunun bile edilmediğini vurguladı. Tarihlerin daha önce ortaya konan takvimlendirmeyle ilgili olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, “Ne başbakan, ne de şahsım kurultay öncesi ya da sonrası böyle bir şeyi konu etmedik. Zaten işverenlerin itirazı rakama değil hesaplama yöntemiyle ilgilidir” dedi.

Gardiyanoğlu masada oturanların ülkeye mal olmuş kişiler olduğunu, bu kişilerin kurultay sürecine alet olmalarının söz konusu olmadığını tekrarladı.