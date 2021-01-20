Asgari ücret 27 Ocak’a kaldı

İşçi kesiminin dört gözle beklediği Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısından sonuç çıkmadı. Taraflar, 27 Ocak’ta nihai hedefe varma hedefiyle yeniden bir araya gelme kararı aldı



Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ilk toplantısını, asgari ücreti belirleyemeden tamamladı. Bir sonraki toplantının 27 Ocak’ta nihai hedefe varma hedefiyle yapılacağı açıklandı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda taraflar karşılıklı önerilerini ve görüşlerini sundu.

Bakanlık Müsteşarı Çelebi Ilık, işçi ve işveren tarafı ile 25 Ocak Pazartesi saat 17.00’de bir araya gelme kararı aldıklarını ifade etti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere dün saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın katılımıyla başlayan toplantı öncesinde basına kısa bir açıklamada bulunan Bakan Çağman, “Karşılıklı fikirlerinizi ortaya koyarak, ortak bir müşterekte buluşarak, en kısa sürede hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

İşçi kesimi temsilen konuşan Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu ise, Şubat 2020’de brüt 3 bin 820 TL olarak belirlenmesinin ardından asgari ücrette herhangi bir artış yapılmamış olduğuna işaret ederek, geçimini sürdürmeye çalışan emekçilerin ezildiğini söyledi.

İşçi temsilcisi olarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aylar önce toplanması gerektiğini görüşünde olduklarını ancak bunun gerçekleşmediğini ifade eden Serdaroğlu, ülkede yaşanan salgın sürecinin her kesimi olumsuz yönde etkilendiğini farkında olduklarını, ancak ‘sektörler zordadır’ diye asgari ücreti belirlememe anlayışının son derece “yanlış” olduğunu söyledi.

Komisyon’un, asgari ücretlinin “dört gözle beklediği” ücreti en kısa zamanda belirleyebilmesi ümidini dile getiren Serdaroğlu, “Asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlarımızı düşünmemiz lazım” dedi.

Serdaroğlu, “Kasım ayı sonundaki verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, sadece gıda olarak beslenebilmesi için 3 bin 810 TL’ye ihtiyacı vardır. Devletin açıkladığı yüzde 15.03 hayat pahalılığı mevcuttur. Ancak ne şekilde çalışma yapılıp, belirlendiği tartışılacak bir konudur. Çünkü piyasadaki fiyat istikrarını sağlayamadılar” dedi.

ARHUN: “UZUN SÜREDİR GÜNÜ KURTARMA ÇABASINDAYIZ”

Komisyonda işveren temsilcisi olarak yer alan İşverenler Sendikası’ndan Metin Arhun, özel sektörün, uzun bir süredir günü kurtarma çabası içinde olduğunu ifade etti. Arhun, “turizmin kapalı olduğu, eğitim sektörünün faaliyet göstermediği, ihracatın durduğu, nüfusun azaldığı bir dönemde şirketlerinin hem kazanç hem ciro yönünden geriye gittiğini ileri sürdü.

“Böyle bir ortamda asgari ücret toplantısı yapıyoruz. Tüm iyi niyetimiz çalışandan yanadır ama tabii ki iyi niyetle olmuyor bazı şeyler” diyen Arhun, resmi verilerin ortaya konması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“İstatistik Kurumu, işsizlik oranını açıklasın. Ekonomi Bakanlığı’nın önümüzdeki dönem için vizyonunu nedir? İhracat ne kadar artacak, turist ne zaman, kaç kişi gelecek? Bunları bilelim ki biz de özel sektör olarak elimizden gelen katkıyı yapalım ve asgari ücreti yükseltebileceğimiz kadar yükseltelim.”

