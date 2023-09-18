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Asbank '4. Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’na sponsor oldu

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Asbank '4. Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’na sponsor oldu
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Kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında toplumsal yaşamın gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz.
Asbank sponsorluğunda, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından düzenlenen ‘4. Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’ ödül töreni 15 Eylül Cuma akşamı Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nda gerçekleşti.
Yaşlıların ve ruh sağlığı sorunları yaşayan hastaların ihtiyaçları konusunda farkındalık yaratmayı, toplumdaki görünürlüklerini artırmayı ve bu bireylerin haklarını savunmayı hedefleyen yarışmada, dereceye giren ilk üç mektubun sahipleri ödüllerini aldı.
4 yıldır sponsoru olmaktan gurur ve mutluluk duyduğumuz organizasyonda Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip’e konuşmasının ardından teşekkür plaketi verildi.
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