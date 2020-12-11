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Asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor

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Gazimağusa ve Güzelyurt’ta polis dün asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

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Asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor

 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhane, bet ofisleri, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında bet ofisleri ve gece kulüplerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.  
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 423 araç kontrol edildi. 2 araç sürücüsünün tutuklandığı, 6 aracın ise trafikten men edildiği denetimde suç işlediği tespit edilen 136 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı.
Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde kontrol edilen bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde herhangi bir olumsuzluk belirlenemedi. 435 aracı kontrol eden trafik ekipleri suç işlediği tespit edilen 55 araç sürücüsü hakkında ileri işleme giderken, 1 araç trafikten men edildi.

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