banner913
banner932
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
27 0
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
29 0
 
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
21 0
Rengarenk bir festival
Rengarenk bir festival
23 0
“Liderlik sorunu var”
“Liderlik sorunu var”
40 0
11 yıllık çevre felaketi!
11 yıllık çevre felaketi!
28 0
Bu da oldu!
Bu da oldu!
37 0
banner1032

ARUCAD ile YADER arasında işbirliği protokolü imzalandı

banner1020

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Yenilikçi Adımlar Derneği (YADER) arasında çeşitli bilimsel etkinlikler, konferanslar ve sempozyumlar düzenlenmesi ile ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.

banner974
ARUCAD ile YADER arasında işbirliği protokolü imzalandı
banner971
ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve Dernek Başkanı Hasan Karacan’ın imza koyduğu protokolde, YADER’in Avrasya Dil ve Sosyal Bilimler Konferansları (ECLSS) ve gelecekteki konferanslarına ARUCAD’ın ev sahipliği yapması, üniversitenin akademik personelinin düzenlenecek konferanslarda konuşmacı olması veya komitesinde yer alması gibi maddeler yer alıyor.
Protokolün, YADER ve ARUCAD arasındaki iş birliğini daha da güçlendirerek, uluslararası bilimsel araştırma ve akademik faaliyetlerin kalitesini artırmayı hedeflediği; ECLSS’nin, bu işbirliği ile birlikte yeni bir döneme girerken, akademik camia için de büyük fırsatlar sunacağı kaydedildi.
Rektör Vehbi, imzalanan protokolle ilgili olarak, düzenlenecek etkinlikler için heyecanlı ve sabırsız olduklarını belirterek, “ARUCAD olarak elimizden gelen desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.
YADER Başkanı Hasan Karacan ise bu işbirliğinin her iki kurum için de önemli fırsatlar yaratacağını ve topluma fayda sağlayacak projelerin önünü açacağını dile getirdi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.