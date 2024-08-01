ARUCAD ile YADER arasında işbirliği protokolü imzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Yenilikçi Adımlar Derneği (YADER) arasında çeşitli bilimsel etkinlikler, konferanslar ve sempozyumlar düzenlenmesi ile ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve Dernek Başkanı Hasan Karacan’ın imza koyduğu protokolde, YADER’in Avrasya Dil ve Sosyal Bilimler Konferansları (ECLSS) ve gelecekteki konferanslarına ARUCAD’ın ev sahipliği yapması, üniversitenin akademik personelinin düzenlenecek konferanslarda konuşmacı olması veya komitesinde yer alması gibi maddeler yer alıyor.

Protokolün, YADER ve ARUCAD arasındaki iş birliğini daha da güçlendirerek, uluslararası bilimsel araştırma ve akademik faaliyetlerin kalitesini artırmayı hedeflediği; ECLSS’nin, bu işbirliği ile birlikte yeni bir döneme girerken, akademik camia için de büyük fırsatlar sunacağı kaydedildi.

Rektör Vehbi, imzalanan protokolle ilgili olarak, düzenlenecek etkinlikler için heyecanlı ve sabırsız olduklarını belirterek, “ARUCAD olarak elimizden gelen desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

YADER Başkanı Hasan Karacan ise bu işbirliğinin her iki kurum için de önemli fırsatlar yaratacağını ve topluma fayda sağlayacak projelerin önünü açacağını dile getirdi.