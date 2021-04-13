Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso, TIP-İŞ’in eylemine destek vererek, “Pandeminin yükü omuzlarımızdayken sesimizi duymayanları bir kez daha uyarıyoruz. Biliniz ki artık susmayacağız!” dedi.



Dr. Derlen Özgeç Ruso’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Hükümet edenler aylardır halkın sağlığını korumak için almaları gereken kararlar yerine siyasi-yanlı kararlar alırken, yoksullaşan halka sağlamaları gereken desteği sağlamazken, insanlarımızın hastalanmaması için gerekli düzenlemeler, denetimler yapılmazken sağlık çalışanları hiç soluk almadan görevlerinin başındaydı. Bizler uyarılarımızı yapıyor, doğruları işaret ediyorduk.

Ama artık yeter!

Hastalarımızın yaşam hakkı için verdiğimiz emeğin değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz!

Pandeminin yükü omuzlarımızdayken sesimizi duymayanları bir kez daha uyarıyoruz.

Biliniz ki artık susmayacağız!”

