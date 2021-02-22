Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Ali Pilli, “Bir hafta önce Saner beni çağırdı ‘Ali bey seni seviyorum. İstifa et. Bana zarar veriyorsun’ dedi. Ben de “Bana bunu söylüyorsun ya ben artık seni sevmiyorum. Sen iyi niyetli değilsin” dedim



Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Ali Pilli, geçtiğimiz hafta Başbakan Ersan Saner ile arasında geçen “İstifa et” diyaloğunu anlattı.

Ali Pilli, Başbakan Saner’i eleştirerek “Başbakan Saner artık burada oturamaz…” ifadelerini kullandı.

Ali Pilli, şöyle konuştu:

“Bir hafta önce Başbakan Ersan Saner beni çağırdı ‘Ali bey seni seviyorum. İstifa et. Bana zarar veriyorsun, bu ülkeyi yönetemiyorum’ dedi.

Ben de “Bana bunu söylüyorsun ya ben artık seni sevmiyorum. Sen iyi niyetli değilsin. Beni görevden al bu hakkın var” dedim.

Saner ise “Abi ben seni görevden alamam. Seni görevden alırsam partide halk da üstüme gelir” dedi cevabım “Ben ekibimle birlikte çalışmaya devam edeceğim. Sen istersen beni buyur görevden al dedim ve çıktım. O gün köprüler atıldı. O günden sonra aramız hep limoni oldu.

Başbakan Ersan Saner artık burada oturamaz, oturmamalı. Çünkü UBP’lilere samimi değil. Ben kendi görüşümü söyledim diye Başbakan Saner bana ‘Benim ülkeyi yönetmeme engel oluyorsun diyor’

Basın çalışanlarını aşıladım diye Başbakan Saner beni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a şikayet etti. Üstelik basıncıları aşılamama değil gidip orada açıklama yapmama bozuldu.”





“Saner beni Arıklı’ya kurban etti”



Pilli: Arıklı, geçtiğimiz Bakanlar Kurulu’na gelmeden önce bir programda ‘Göreceksiniz pazartesi günü pandemi yönetiminde bir değişiklik olacak’ dedi. Bakanlar Kurulu’nda Arıklı’nın yüzüme bakıp gülmelerinden görevden alınacağımı anladım”

Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Ali Pilli, gazeteci Hüseyin Ekmekçi’ye konuştu. Pilli, “Herkes hesabını verecek” dedi.

Görevden alınacağını kendisinden önce Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın bildiğinden yakınan Pilli, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Erhan Arıklı, geçtiğimiz Bakanlar Kurulu’na gelmeden önce bir programda ‘Göreceksiniz pazartesi günü pandemi yönetiminde bir değişiklik olacak’ dedi. Oradan anladım.

Bakanlar Kurulu’nda Erhan Arıklı’nın yüzüme bakıp gülmelerinden görevden alınacağımı anladım. Ama pazartesini bekliyordum.

Bende pazartesine kadar 28 belediye başkanı ile hızlı hızlı görüşüp aşı programını bitirip görevden alınacaksam aşı programı bitmiş olsun diye Güzelyurt’ta çalışıyordum. Orada televizyonun alt yazısından öğrendim görevden alındığımı.

“ARIKLI’NIN O GÜLÜŞÜNÜ UNUTMAYACAĞIM…”

Ağrıma giden Erhan Arıklı benim görevden alınacağımı biliyordu ben bilmiyordum.

Ersan Saner beni Arıklı’ya kurban etti. Arıklı, hükümeti bıraktı gitti, Bakanlar Kurulu’na gelmedi aslında sürekli UBP’yi tehdit ederek hükümeti sürdürdü. Kurultay yapmadan seçime gitmek gibi bir düşüncesi var Arıklı’nın. Yarın hükümeti de bozacak. Arıklı’nın o gülüşünü unutmayacağım.

Başbakan Ersan Saner artık burada oturamaz, oturmamalı. Çünkü UBP’lilere samimi değil. Ben kendi görüşümü söyledim diye Başbakan Saner bana ‘Benim ülkeyi yönetmeme engel oluyorsun diyor’

Ben ne dedimse Bilim Kurulu da Sağlık Üst Kurulu da aynı şeyi söyledi.

Basın çalışanlarını aşıladım diye Başbakan Saner beni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a şikayet etti. Üstelik basıncıları aşılamama değil gidip orada açıklama yapmama bozuldu.



