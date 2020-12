MasterChef Tanya’nın babası Alkan Kilitkayalı, hayvan yemleri ile arpa fiyatlarına isyan ederek, hayvancının zor bir süreçten geçtiğini ve artık sadece zenginlerin et yiyebileceğini ifade etti



MasterChef yarışmasında son 12'ye kalarak ülkemizin gururu olan Tanya Kilitkayalı’nın babası Alkan Kilitkayalı, hayvan yemleri ile arpa fiyatlarına dem vurarak, hayvancının zor bir süreçten geçtiğini ve artık sadece zenginlerin et yiyebileceğini ifade etti.

Kilitkaya köyünde yaşayan, hayvancılıkla uğraşan ve ayni zamanda Garavolli Restorant’ın sahibi olan Alkan Kilitkayalı’nın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sitemde şu ifadelere yer verdi:

“Bir torba yem 145 TL, bir kilo arpa 2 TL. Ne hükûmet be, anasını ağlattınız hayvancının. Bu memlekette sadece artık sadece zenginler et yiyebilecek. Allah yaksın sizi İnşallah.”