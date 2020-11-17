YDP’li Arıklı ve Zaroğlu’nun bakan olmasına asla müsaade etmediğini söyleyerek gündem yaratan DP Girne Milletvekili Koral Çağman bu kez “artık mecliste olmak istemiyorum” diye konuştu







Geçtiğimiz gün "UBP+ YDP+DP koalisyonu" konusunda anlaşıldığını medyadan duyduğunu belirterek sitem eden DP Girne Milletvekili Koral Çağman “artık mecliste olmak istemiyorum” dedi.

BRT ekranlarında konuşan Çağman, “Çıkışı sağlayacak olan biziz, birbirimizi düşman görerek olmaz. Siyasi görüşler farklı olabilir… Irkçılıkla olmaz. Saygılı olmak zorundayız. Seçim kafası ile bir şeyi çözemeyiz. Bu yüzden artık mecliste olmak istemiyorum. Fikirlerimi söylemeye engel olacak tüm fikirleri reddederim” dedi.

"Konuyu sosyal medya inanılmaz noktalara taşındı" diyen Çağman bir soru üzerine, "Sayın Bertan Zaroğlu, benim ırkçı olmadığımı bilir" diye de ekledi.

“Partiden ayrılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Çağman, “Bunun seçmenlere saygılılık olacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.

Koral Çağman, geçtiğimiz hafta savunduğu “YDP’li Arıklı ve Zaroğlu’nun, benim onayımla bakan olmasına asla müsaadem yoktur” görüşünü dile getirmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

