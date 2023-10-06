Cumhurbaşkanı Tatar: “Artık kuzey- güney yok Kıbrıs’ta egemen bağımsız bir Türk devleti vardır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Giresun’da Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi; bugün Kıbrıs Türk halkı bir devlet çatısı altında mücadelesini sürdürüyorsa bunun şehitler ve gaziler sayesinde olduğunu vurguladı.

Federal çatı altında bir çözüme “hayır” dediklerini ifade eden Tatar, “Artık kuzey- güney yok Kıbrıs’ta egemen bağımsız bir Türk devleti vardır” dedi.

Tatar’a, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Giresun Şubesi Onursal Üyelik Belgesi de takdim edildi.

