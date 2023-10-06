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“Artık kuzey- güney yok”

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Cumhurbaşkanı Tatar: “Artık kuzey- güney yok Kıbrıs’ta egemen bağımsız bir Türk devleti vardır”

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“Artık kuzey- güney yok”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Giresun’da Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi; bugün Kıbrıs Türk halkı bir devlet çatısı altında mücadelesini sürdürüyorsa bunun şehitler ve gaziler sayesinde olduğunu vurguladı.
Federal çatı altında bir çözüme “hayır” dediklerini ifade eden Tatar, “Artık kuzey- güney yok Kıbrıs’ta egemen bağımsız bir Türk devleti vardır” dedi.
Tatar’a, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Giresun Şubesi Onursal Üyelik Belgesi de takdim edildi.
 
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