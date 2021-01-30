Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, ülkede koronavirüs tedavisi gören 90 kişinin akciğerinde enfeksiyon meydana geldiğine dikkat çekerek, "Artık her an her şey olabilir. Hatta evden gelen bir hasta direkt yoğun bakıma bile alınabilir" dedi



Yağmur Aldağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

"Siyasetten zerre anlamam, anlamak da istemem... Bana ne... Benim işim insan. Bir ülke nasıl yönetilir, nasıl yönetilmesi lazım? kendime göre fikirlerim var elbet ama ahkam kesmem, kesemem... İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü hal karşısında hükümet edenlerin aldığı kararları, yönetme şeklini beğenmeyebiliriz, çoğu zaman ben de kendime göre beğenmediğim yönleri illa ki vardır. Konu bu değil arkadaşlar... Boş verin alınan kararları... Hepsini boş verin, unutun!

Ben size biraz sağlık hayatını, anlatayım kendi kararınızı kendiniz verin. (Kendi kararını veremeyen kişilere elimden geldiğince yardımcı olacağıma da söz veririm)

1. Sizin de malumunuz vaka sayıları çok arttı... Vaka diyoruz ya... İşte o vaka dediklerimiz; annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız, canlarımız

2. Bir ay önce bizim de içimiz rahattı, çünkü iyi geliyordu hastalarımız. Temiz. Çoğu neredeyse ayakta tedavi oluyordu, şakalarla geçiyordu günler. Peki şu an öyle mi? Asla değil, hiç ama hiç öyle değil! Hastanede yatan yaklaşık 90 kişinin de akciğerlerinde

3. Sabahtan akşama kadar olan kısa bir surede bile hastalarımız, gençlerimiz de dahil buna, kötüleşebiliyor, yoğun bakım gereksinimleri olabiliyor... Bu oran daha da yükseliyor.

4. Telefonumdaki mesajların haddi hesabi yok. Tanıdıklarım olsun ya da olmasın, herkes ya temaslı ya pozitif. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum, diğer doktor arkadaşlarım gibi...

5. Bir ay önce pozitif hastalar, tanıdıklar soru sorduklarında, bir şey danıştıklarında çok rahat endişelenmemeleri gerektiğini kısa sürede düzeleceğini söyleyebiliyorken, su an cevap verirken yutkunuyorum. Net konuşamıyorum, çünkü endişeliyim...

6. Hastanedeki hastalarımız kötüleşebilir, oteldeki hastalarımız kötüleşebilir... Artık her an her şey olabilir. Bu kadar net! Hatta evden gelen bir hasta direk yoğun bakıma bile alınabilir.

Daha da ciddi örnekler verebilirim. Amacım korku salmak değil. Ama herkes durumun ciddiyetini anlamalı. Daha da ciddi şeyler söylenebilir.

Şimdi sizlere soruyorum...

Hükümet şöyle karar almış, böyle karar almış, gecikmiş, erken davranmış. Siz kendi kararınızı veremiyor musunuz Yaşananlardan ders çıkarmak için daha neler yaşamalıyız?

Ders almamakta ısrar edenler için bir daha yazayım:

1. Maskenizi çıkartmayın... (Gün içinde en az 3-4 kez değiştirin hatta)

2. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın, inanın dışarısı güvenli değil.

3. Görüştüğünüz kişi sayısını en aza indirin... Ve mutlaka maskenizi çıkartmadan görüşün.

4. Ve diyelim, bunları yapmadık ve temaslı olduk, pozitif olduk... Allah rızası için saklamayın, tüm temaslılarınızı eksiksiz bildirin! O saklanmak istese bile, ona yapacağınız en büyük iyiliğin sağlık ekiplerine teslim etmek olduğunu unutmayın.

“Evde nasıl olsa iyileşirim” gibi bir mantıkla sağlık kuruluşlarına başvurmakta geç kalmayın...

Sonuç çok daha kötü olabilir.

Sağlıcakla kalın...

Bize güvenin. Ama bize güvenmeye mecbur kalmadan önce, kendinizi ve ailenizi koruyun."



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, ülkede koronavirüse ilişkin durumun kötüleştiğini belirterek, koronavirüs tedavisi gören yaklaşık 90 kişinin akciğerinde enfeksiyon meydana geldiğini söyledi; "Artık her an her şey olabilir. Hatta evden gelen bir hasta direk yoğun bakıma bile alınabilir" dedi.Yağmur Aldağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:"Siyasetten zerre anlamam, anlamak da istemem... Bana ne... Benim işim insan. Bir ülke nasıl yönetilir, nasıl yönetilmesi lazım? kendime göre fikirlerim var elbet ama ahkam kesmem, kesemem... İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü hal karşısında hükümet edenlerin aldığı kararları, yönetme şeklini beğenmeyebiliriz, çoğu zaman ben de kendime göre beğenmediğim yönleri illa ki vardır. Konu bu değil arkadaşlar... Boş verin alınan kararları... Hepsini boş verin, unutun!Ben size biraz sağlık hayatını, anlatayım kendi kararınızı kendiniz verin. (Kendi kararını veremeyen kişilere elimden geldiğince yardımcı olacağıma da söz veririm)1. Sizin de malumunuz vaka sayıları çok arttı... Vaka diyoruz ya... İşte o vaka dediklerimiz; annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız, canlarımız2. Bir ay önce bizim de içimiz rahattı, çünkü iyi geliyordu hastalarımız. Temiz. Çoğu neredeyse ayakta tedavi oluyordu, şakalarla geçiyordu günler. Peki şu an öyle mi? Asla değil, hiç ama hiç öyle değil! Hastanede yatan yaklaşık 90 kişinin de akciğerlerinde Koronavirüs ten dolayı enfeksiyon var, zatürresi var. Hepimizin işi çok zor.3. Sabahtan akşama kadar olan kısa bir surede bile hastalarımız, gençlerimiz de dahil buna, kötüleşebiliyor, yoğun bakım gereksinimleri olabiliyor... Bu oran daha da yükseliyor.4. Telefonumdaki mesajların haddi hesabi yok. Tanıdıklarım olsun ya da olmasın, herkes ya temaslı ya pozitif. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum, diğer doktor arkadaşlarım gibi...5. Bir ay önce pozitif hastalar, tanıdıklar soru sorduklarında, bir şey danıştıklarında çok rahat endişelenmemeleri gerektiğini kısa sürede düzeleceğini söyleyebiliyorken, su an cevap verirken yutkunuyorum. Net konuşamıyorum, çünkü endişeliyim...6. Hastanedeki hastalarımız kötüleşebilir, oteldeki hastalarımız kötüleşebilir... Artık her an her şey olabilir. Bu kadar net! Hatta evden gelen bir hasta direk yoğun bakıma bile alınabilir.Daha da ciddi örnekler verebilirim. Amacım korku salmak değil. Ama herkes durumun ciddiyetini anlamalı. Daha da ciddi şeyler söylenebilir.Şimdi sizlere soruyorum...Hükümet şöyle karar almış, böyle karar almış, gecikmiş, erken davranmış. Siz kendi kararınızı veremiyor musunuz Yaşananlardan ders çıkarmak için daha neler yaşamalıyız?Ders almamakta ısrar edenler için bir daha yazayım:1. Maskenizi çıkartmayın... (Gün içinde en az 3-4 kez değiştirin hatta)2. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın, inanın dışarısı güvenli değil.3. Görüştüğünüz kişi sayısını en aza indirin... Ve mutlaka maskenizi çıkartmadan görüşün.4. Ve diyelim, bunları yapmadık ve temaslı olduk, pozitif olduk... Allah rızası için saklamayın, tüm temaslılarınızı eksiksiz bildirin! O saklanmak istese bile, ona yapacağınız en büyük iyiliğin sağlık ekiplerine teslim etmek olduğunu unutmayın.“Evde nasıl olsa iyileşirim” gibi bir mantıkla sağlık kuruluşlarına başvurmakta geç kalmayın...Sonuç çok daha kötü olabilir.Sağlıcakla kalın...Bize güvenin. Ama bize güvenmeye mecbur kalmadan önce, kendinizi ve ailenizi koruyun."