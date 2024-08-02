Artık çok sevdiği oğlunun yanında

Hasan Amca, Uğur'una yürüdü... Ülkeye uzun yıllar çok değerli hizmetleri bulunan Hasan Karagözlü yaşamını yitirdi. Karagözlü’nün oğlu Uğur Karagözlü de Aralık ayında vefat etmişti

Uzun yıllar ülkeye çok değerli hizmetleri bulunan, KKTC Cumhurbaşkanlığı kadrosu emekli yönetici elemanlarından Hasan Karagözlü yaşama veda etti.

Bir süredir yatılı tedavi gören Hasan Karagözlü, zamansız kaybettiğimiz oğlu Uğur Karagözlü'ye kavuştu.

Babası ile yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan Uğur Karagözlü, ani bir kalp krizi ile yaşama veda etmişti. Aradan geçen 8 ayın ardından, babası Hasan karagözlü, çok sevdiği oğlu Uğur'un yanına yürümüş oldu.

Öte yandan Girne Belesiye Başkanı Murat Şenkul, Hasan Karagözlü'nün vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. Şenkul, Hasan Karagözlü'nün, çok sevdiği oğlu Uğur Karagözlü'nün artık yanında olduğunu ifade etti

Murat Şenkul'un açıklaması şöyle:

"Hasan Karagözlü.

İlk tanıştığımızda heralde 7-8 yaşlarındaydım.

Türk Ocağı Spor Kulübünde futbol oynamaya başladığım ilk günlerde tanıdım Hasan abimi.

Kulübün akil adamlar ekibinin üyesi olarak gördüm hep kendisini.

Efendiliği, güleryüzü…

Çok sevdiği oğlu Uğur abi’nin yanında artık.

Ailesinin, Türk Ocağı Spor Kulübünün, Girne’nin, hepimizin başı sağ olsun.

Allah rahmet eylesin."

