'Artı' dersanesi ara verdi

"Tüm personele PCR, temaslı öğrencilere de test yapılıyor"

Yarı zamanlı olarak Artı Eğitim Merkezi'nde görev alan iki öğretmenin testinin karantinada pozitife dönüştüğü açıklandı. Öğretmenlerin dış kaynaklı olarak COVID 19'a yakalanması üzerine Artı Eğitim'de eğitim bir haftalığına durduruldu, önlemler uygulamaya girdi. Önlem amaçlı 28 Aralık-3 Ocak arasında eğitime ara veren Artı Eğitim'de tüm personele PCR testi yapılıyor. Artı Eğitim Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bu haber üzerine, tüm personelimizi ve temaslı öğrencilerimizi PCR testi yaptırmak için hastaneye yönlendirmiş bulunuyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca öğretmenlerin temaslı olarak karantinada pozitife döndüğü belirtilirken virüsün dış kaynaklı olduğu ifade edildi. Açıklamada "Bu durumda, 5. sınıf öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin de TEMASLI OLMA İHTİMALİNE KARŞIN K.Kaymaklı şubemizi 28 Aralık 2020 – 3 Ocak 2021 tarihleri arasında tedbir amaçlı kapatma kararı almış bulunuyoruz. Eğitimimize 4 Ocak 2021 P.tesi günü yeniden başlayacağımızı duyururuz" denildi.

İŞTE ARTI EĞİTİM AÇIKLAMASI:

Bugün (27-12-2020) öğleden sonra almış olduğumuz habere göre, kurumumuzun Lefkoşa Köşklüçiftlik Şubesinde görev yapan yarı zamanlı iki öğretmeniz, temaslı olarak karantinada pozitife dönüşmüştür. Öğretmenlerimiz, dış kaynaklı maruz kaldıkları bu durum üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından derhal karantinaya alınmışlardır. Yaşanan bu durum karşısında bizler de tüm personelimize an itibarı ile PCR testi yaptırmış bulunmaktayız. Virüse yakalanmış öğretmenlerimizin direkt temaslısı olan öğrencilerimizi ve onların ailelerini de tıpkı personelimiz gibi PCR testi yaptırmak üzere yönlendirmiş bulunuyoruz. Almış olduğumuz bu tedbirlere ek olarak, temaslı olma ihtimaline karşı Lefkoşa’daki şubelerimizi bir haftalığına (28 Aralık 2020 – 3 Ocak 2021) kapatmış bulunuyoruz. Derslerimize, 4 Ocak 2021 Pazartesi günü yeniden başlayacağımızı bildirir, virüse yakalanan öğretmenlerimize acil şifalar dileriz.