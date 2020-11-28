Arter "Ekiplerimiz 24 saat çalışmaktadır"

Gazimağusa'da dün sabah başlayan şiddetli yağmurun ardından Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal ve yetkililer Mağusa Gelişim Akademisi’nde dün akşam durum değerlendirmesi için açıklamalarda bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı açıklamada "bölgemizde şiddetli bir yağışla karşı karşıya kaldık. 10.30-12.30 sıralarında 2 saate yakın devam eden yağış 15 noktada bizleri uğraştırdı anında Gazimağusa Kaymakamı, Sivil Savunma, Polis Müdürlüğü ile yetkililerle durum değerlendirmesi yaptık. Ekiplerimiz 24 saat çalışmaktadır. Beklediğimiz bir yağış değildi yaklaşık 70 kg gibi yağış düştü. Meteoroloji Dairesi yapmış olduğu açıklamada yarında yağmurun devam edeceği yönündedir. Ekiplerimiz ile durmadan çalışmamız lazım, yıllardan beri bölgelerimize müdahaleler ettik çoğunu da çözmüş bulunmaktayız ancak bazı bölgelerde çözüm bulamadığımız da bir gerçektir. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal ise yapmış olduğu konuşmada; " Ani bastıran şiddetli yağmur neticesinde bazı noktalarımızda sıkıntılar yaşandı. İtfaiyemiz, Sivil Savunma ve Belediye ekipleri yapmış oldukları ani müdahalelerle suyun ivedi olarak tahliye edilmesi için büyük eforsarf etmişlerdir. Yaptığımız tespitlerde ciddi anlamda büyük sorun olmamasına rağmen yağışlardan sorunun çözümü için değerlendirmemizi yaptık, yarın ve sonrasında olabilecek yağışlarla ilgili Belediye Başkanı ve ekipleri yerinde inceleme yaparak çözüm yollarının bulunması için çalışma yapacaktır. Ümit ediyoruz ki bir başka şiddetli yağış iş yerlerini ve yollarımızı ciddi anlamda sıkıntıya sokmaz" ifadelerini kullandı. (MHA)

