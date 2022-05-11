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Arpa ve buğday için fiyat önerisi yapıldı

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Arpa ve buğday için fiyat önerisi yapıldı

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, derneklerinin yasal olarak temsil edildiği Toprak Ürünleri Zaire Fiyatları Danışma Heyeti’nin, “Arpa ve buğday” fiyatlarını kiloda  5.50 TL ve 6.00 TL olarak belirlediğini duyurdu.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Ürünleri Zaire Fiyatları Danışma Heyeti’nin önceki gün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda toplandığını belirterek, toplantıya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Müsteşar Emirali Deveci’nin katıldığını, çiftçilerle de fiyatlarda mutabık kalındığını kaydetti.  

Işık, derneklerinin bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda saat 10.00’da yapılacak Tüketici Konseyi toplantısına katılacağını kaydetti.

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