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Armut çeşitlerinde limit üstü kalıntı tesbit edildi

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Tarım Dairesi, 16 Nisan - 22 Nisan arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Armut çeşitlerinde limit üstü kalıntı tesbit edildi
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Açıklamaya göre, ithal ürünlerden 28 numuneden 24 numune temiz çıkarken; limit üstü bitki koruma ürünlü 4 ürün tespit edildi.

SVS Ticaret’e ait Deveci armudu ve Ankara armudunda, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği için firmanın isteği üzerine Deveci armudu imha edildi, Ankara armudu ise menşeine iade edildi.

Cahide Kılıç’a ait elma (Starking), firmanın isteği üzerine menşeine gönderildi. 

Halil Kasap Pazarlama’ya ait Deveci armudu, firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden 30 numuneden 29 numune temiz çıkarken; bitki koruma ürünlü 1 ürüne rastlandı.

Gazimağusa sakinlerinden Veli Dölek’e ait dolmalık biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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