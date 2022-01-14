Arkın Palm Beach Hotel casino tarafı kapatıldı

Arkın Palm Beach Hotel Casino mahkeme emri ile kapatıldı.

Mal sahibi olan Maliye Bakanlığına bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile Gazimağusa da yer alan Arkın Palm Beach Hotel Casino arasındaki kira uyuşmazlığı nedeni ile açılan dava yüzünden polis dün akşam gazinoyu kapattı.

Arkın Palm Beach Hotel tarafı ise hizmet vermeye devam ediyor.

İşletme yetkilileri gazinonun yeniden açılabilmesi için hukuki girişimleri başlattı. Konu hakkında bugün daha detaylı bir açıklama otel yönetimi tarafından yapılacak....

Gazino yetkililerinden verilen bilgiye göre hukuksal sürecin devam etmekte olduğu ve bu karar geçici bir karar olduğu ifade edildi.

