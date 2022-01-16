Arkın Palm Beach Hotel & Casino çalışanları:İşimizi istiyoruz, çalışmak istiyoruz !

Mağusa bölgesinin büyük hotellerinden Arkın Palm Beach Hotel & Casino’nun kapatılması sonrasında işsiz kalan casino bölümü çalışanları seslerini duyurma çalışıyor.

İşsiz kalan çalışanlar yaptıkları basın açıklamasında hayat pahalılığına, artan faturalara, zamlara karşı birde işlerinden olduklarını belirterek “Sokaklardan sesleniyoruz. Biz çalışanlar olarak sesimizin duyulmasını istiyoruz Haksız yere işletmemiz kapatıldı ve bu biz çalışanlara dokundu. İşimizi istiyoruz, çalışmak istiyoruz! ” dediler.

