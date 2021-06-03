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Arkın Group ve RE/MAX’tan SOS Çocukköyü’ne destek

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SOS Çocukköyü Derneği, Arkın Group ve RE/MAX Golden Estate Agency Ltd. arasında yapılan protokol ile Kuzey Kıbrıs’ta aile bakımını kaybeden ve SOS Çocukköyü’nde bakım gören çocukların gereksinimlerine destek verilecek

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Arkın Group ve RE/MAX’tan SOS Çocukköyü’ne destek
 
 Yapılan SOS Çocukköyü Derneği, Arkın Group ve RE/MAX Golden Estate Agency Ltd. arasında bir yıl sürecek ortak anlayış protokolü imzalandı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, protokol ile Kuzey Kıbrıs’ta aile bakımını kaybeden ve SOS Çocukköyü’nde bakım gören çocukların gereksinimlerine destek verilecek.
Bu çerçevede, Arkın Group ile 2003 yılından bu yana profesyonel olarak faaliyetlerini sürdüren RE/MAX Golden Estate Agency iş birliğiyle, Gazimağusa Maraş bölgesinde inşa edilecek “Varosha Residences” konutlarının satışından elde edilecek gelirin bir bölümü oluşturulacak bağış fonundan SOS Çocukköyü’ne aktarılacak.
Ortak anlayış metninin imzalanması için Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, RE/MAX Golden Estate Direktörü Benan Kürşat ve SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, Clock Tower Arkın Group’ta bir araya geldi.
AKTER: “HER BİR ÇOCUĞUN VE GENCİN GELECEĞİNE KATKI”
Akter, “Sektörlerinde öncü ve güçlü iki kurumun bir araya gelerek geliştirdikleri projede, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde böyle bir katkı yapmaları anlamlı oldu ve bizi mutlu etti.” dedi.
Bu destekler sayesinde aile bakımını kaybeden ve SOS çatısı altında bakım gören her bir çocuğun ve gencin geleceğine katkı yapıldığını belirten Akter, benzeri düşüncelerin daha birçok kurumda harekete geçmesi, devlet yönetiminde de birçok adımın başlatılması ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.
Akter, “Çocuklarımız ve gençlerimizin ülkemizin geleceği olduğu anlayışıyla toplumsal bilincimizin ve farkındalığımızın artması için birçok faaliyetimiz var. Benzeri sosyal sorumluluk prensiplerinin toplumumuzda kişiler ve kurumlar arasında artacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
ARKIN VE KÜRŞAT
Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, dünyanın en büyük, bağımsız, kâr amacı gütmeyen sosyal gelişim organizasyonlarından biri olan SOS Çocukköyü Derneği ailesinin bir parçası olmaktan onur duyduklarını ifade etti.
RE/MAX Golden Estate Direktörü Benan Kürşat da böylesi bir sorumlulukla çalışmanın tüm ekibini de motive ettiğini ve bundan gurur duyduklarını söyledi.
 
 
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