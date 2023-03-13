Arızalı elektrik kesintisi

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

13 MART 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 08:57’den itibaren; Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy Bölgelerine elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.