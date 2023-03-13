Arızalı elektrik kesintisi

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)
13 MART 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 08:57’den itibaren; Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy Bölgelerine elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.
ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA VE MAĞUSA İLÇELERİ)
13 MART 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 11:04’ten itibaren; Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Görneç ve Serdarlı Bölgelerine elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.