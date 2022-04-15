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“Arızaları da yaptırmayacağız”

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El-Sen, Sağlık Bakanlığı dışındaki tüm devlet kurumlarının elektriğinin borçları nedeniyle kesti

“Arızaları da yaptırmayacağız”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Sağlık Bakanlığı dışındaki devlet kurumlarının elektriğinin borçları nedeniyle kesildiğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı’nın Kıb-Tek’e 30 milyon TL elektrik borcu olduğunu öne süren Özkıraç, hastalar zarar görmesin diye bakanlığın elektriğini kesmediklerini ifade etti.
Kubilay Özkıraç, önceki gün tutuklanan iki Kıb-Tek çalışanının dün serbest bırakıldığını ancak dün sabah arızaya giden iki kurum çalışanının Girne’de polis tarafından tutuklandığını savunarak, “Bu dakikadan sonra arızalara polis gözetimde gitmezsek arızaları da yaptırmayacağız…” dedi.
 
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