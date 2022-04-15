El-Sen, Sağlık Bakanlığı dışındaki tüm devlet kurumlarının elektriğinin borçları nedeniyle kesti



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Sağlık Bakanlığı dışındaki devlet kurumlarının elektriğinin borçları nedeniyle kesildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın Kıb-Tek’e 30 milyon TL elektrik borcu olduğunu öne süren Özkıraç, hastalar zarar görmesin diye bakanlığın elektriğini kesmediklerini ifade etti.

Kubilay Özkıraç, önceki gün tutuklanan iki Kıb-Tek çalışanının dün serbest bırakıldığını ancak dün sabah arızaya giden iki kurum çalışanının Girne’de polis tarafından tutuklandığını savunarak, “Bu dakikadan sonra arızalara polis gözetimde gitmezsek arızaları da yaptırmayacağız…” dedi.

