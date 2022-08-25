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Arıza yüzünden elektrik kesintisi yaşanıyor

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Orta gerilim elektrik şebeksinde meydana gelen arıza nedeniyle birçok bölgeye elektrik verilemiyor

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Arıza yüzünden elektrik kesintisi yaşanıyor
 
Kıb-Tek'den yapılan açıklmaya göre 25 Ağustos Perşembe gün orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 13:45 itibari ile; Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu'na
elektrik verilemiyor.

Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.
 
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