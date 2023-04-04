Arıza mı sabotaj mı?

El-Sen’in eylem yaptığı saatlerde ülke genelinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı. KIB-TEK, sabotaj yapıldığını iddia ederken, EL-SEN ise, “Sabotaja ihtiyacımız yok. Santralde sürekli arızalar yaşanıyor” dedi

El-Sen’in dün Meclis önünde eylem yaptığı saatlerde ülke genelinde birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

Kimi bölgede 6 saat kimi bölgede 8 saat süren elektrik kesintisi, halkı perişan etti, herkesi canından bezdirdi. Dün sabahtan itibaren başlayan ve gün boyunca devam eden kesintilere tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok vatandaş kesintileri "rezalet" olarak nitelendirdi, “ilkel şartlarda" yaşamaya mahkum edilmelerine isyan etti. Elektriklerin sürekli git-gel yaşaması sonucu evlerinde birçok beyaz eşyanın bozulduğunu ve yiyeceklerin çöpe gittiğini söyleyen vatandaşların yanı sıra esnaflar da işletmelerinde büyük zararlara uğradığını ifade etti.

Vatandaşlar, “Her ay kabarık elektrik faturası ödüyoruz. Paraya gelince göz açtırmıyorlar ama hizmette sınıfta kalıyorlar. Kimisinin bebeği var, bazı evlerde yaşlı ve hasta insanlar var. Bu bize revamı bu” diyerek, öfkesini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, kendisine gelen bilginin “çeşitli bölgelerde sabotaj yapıldığı bu nedenle kesintilerin yaşandığı yönünde” olduğunu söyledi. Paşa, “Birini suçlayamam ama benim de müdürden aldığım bilgi bu yönde” dedi.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın ise, elektrik kesintilerinin arıza kaynaklı olmadığını açıkladı. Aydın, dünkü eylem esnasında enterkonnekte sisteme bir müdahalenin söz konusu olduğunu ve bu müdahale nedeniyle de oluşan ani frekans değişikliği sonucu sistemin kendisini korumak amaçlı olarak kapattığını söyledi. Bunun sonucu olarak da elektrik kesintilerinin meydana geldiğini ifade eden Aydın, sistemin dengelenmeye başlanmasıyla birlikte bölgelere yeniden elektrik enerjisi verilmeye başlandığını kaydetti.

Aydın, kesintinin arıza kaynaklı olmadığının altını çizerek, kesintiye neden olan müdahalenin kimler tarafından yapılmış olduğunun tespit edilemediğini söyledi.

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer ise, “Çalışanlar burada, sabotaja ihtiyacımız yok. Santralde sürekli arızalar yaşanıyor. Çalışanlar eylemdeyken, bu arızalara müdahale gecikiyor” dedi. Cesurer, eylem nedeniyle vatandaşın mağdur olmasını tasvip etmediklerini ama hükümetin topluma pahalı enerji satmak için ısrar ettiğini belirterek, “Biz söylemiştik, ısrar ederlerse bunların yaşanacağını anlatmıştık. Ama emir büyük yerden, emri yerine getirmeye çalışıyorlar” dedi.

