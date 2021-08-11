Arısu’nun ölüm sebebi kalp krizi

Esentepe’de cumartesi günü yaşamını yitiren 62 yaşındaki Arif Arısu’ya yapılan otopside, ölüm sebebinin kalp yetmezliği ve kalp krizi olduğu belirlendi.

Esentepe’de cumartesi günü yaşamını yitiren 62 yaşındaki Arif Arısu’ya yapılan otopside, ölüm sebebinin kalp yetmezliği ve kalp krizi olduğu belirlendi.

