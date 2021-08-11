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Arısu’nun ölüm sebebi kalp krizi

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Esentepe’de cumartesi günü yaşamını yitiren 62 yaşındaki Arif Arısu’ya yapılan otopside, ölüm sebebinin kalp yetmezliği ve kalp krizi olduğu belirlendi.

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Arısu’nun ölüm sebebi kalp krizi
Esentepe’de cumartesi günü yaşamını yitiren 62 yaşındaki Arif Arısu’ya yapılan otopside, ölüm sebebinin kalp yetmezliği ve kalp krizi olduğu belirlendi.
 
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