Arıklı’ya göre CTP mat oldu

Arıklı, Meclis Başkanlığı seçimini satranca benzeterek, CTP'nin doğru hamlede bulunmayarak "Çoban Matı" olduğunu söyledi

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis’te önceki gece yaşananları değerlendiren bir açıklama yaptı, “Muhalefet çoban matı olarak maçı kaybetti” ifadesini kullandı. Arıklı “usta oyuncular çoban matı olmazlar” diyerek CTP’ye “acemi” göndermesinde de bulundu.

Arıklı’nın, önceki gece itibarıyla sorumluluğun CTP’ye yıkıldığını belirttiği mesajı şöyle:

“Dün (önceki gün) yaptığım paylaşımda Mecliste bir satranç oynandığını söylemiştim.

Dün akşam (önceki akşam) itibari ile Muhalefet, Çoban Matı olarak maçı kaybetti. Nasılına gelince;

Meclis Başkanın seçileceği ilk gün iktidar, tam bir şok yaşadı. Hele aday değiştirip, değişen adayın 26 ret oyu alması, şoku daha da artırdı.

O gece iktidar ve muhalefet, konsensüsle Meclisin ertesi gün açılmasını kabul etti.

Salı günü, Cumhurbaşkanı yurt dışına gidecekti ve Zorlu bey Meclis Başkanı olarak ona vekalet edecekti. Meclis’i de içtüzük gereği Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe açacaktı.

Herkesin kafasındaki soru, ‘bu sefer Meclis Başkanı seçilebilecek mi?’ sorusuydu.

Başkan bu sefer de seçilemezse Hükumet çok zor durumda kalacak ve erken seçim gündeme gelebilecekti.

O da ne? Salı sabahı CTP Grubu, Fazilet Özdenefe’nin Meclisi açmasını ret etmişti. Oysa içtüzüğün 14/4 maddesi, Meclis Başkanının yokluğunda Başkan Yardımcısının Meclisi açmasını öngörüyordu. CTP Meclisi kilitleyerek adeta krizi büyütüyor ve güya Hükümeti sıkıştırmaya çalışıyordu. Oysa Meclis açılsa, belki Başkan yine seçilemeyecek iktidar çok daha zor durumda kalacaktı.

Hele akşam üzeri durum CTP açısından çok daha sıkıntılı oldu. Çünkü Hükumet Meclis’i açabilmek için bir hamle daha yapmış, Cumhurbaşkanını acilen geri çağırmış ve fakat Zorlu Töre, ciddi sağlık sorunu nedeniyle hastaneye yatmıştı.

İktidar, Hastaneden alınan raporla birlikte Fazilet Özdenefe’ye Meclis’i açması için Meclis Genel Sekreteri vasıtası ile yazılı çağrı yaparak bir hamle daha yapmıştı. CTP bunu da ret etti.

Ve Ünal Üstel, son hamlesini yaparak Meclisin toplanamamasının ve Meclis Başkanı seçilememesinin sorumluluğunu CTP’nin üzerine yıktı. Bu hamlede 26 Milletvekili Genel Kurula girdi ve Fazilet Özdenefe’ye ‘Biz buradayız. Gel Meclisi aç’ dedi.

Fazilet Özdenefe Genel Kurulda olmasına rağmen Meclisi açmayınca günün sorumluluğu CTP’nin üzerinde kaldı.

Satranç önemli azizim… Hangi hamleyi ne zaman yapacağını bilmez ve rakibinin yaptığı hamlenin niçin yapıldığını düşünüp karşı hamleyi almazsan mat olursun. Ama Çoban Matt farklıdır. Usta oyuncular Çoban Matı olmazlar.”



