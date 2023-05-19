“Arıklı’nın girişimi, AK Parti üyelerine rant yaratmak içindir”

Bağımsızlık Yolu, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, toplu taşımanın planlanmasıyla ilgili Düzce Belediyesi'nin şirketiyle protokol imzalamasını protesto etti

Bağımsızlık Yolu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, toplu taşımanın planlanmasıyla ilgili Türkiye’de bir belediyenin şirketiyle protokol imzalamasını protesto etmek için Bakanlık önünde eylem yaptı.

Eylemde, Düzce Belediyesi'ne bağlı şirketle imzalanan protokol hakkında, Parti Meclis Üyesi Umut Ersoy yaptığı konuşmada, “Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan mühendisler, mimarlar, şehir plancıları yok muydu, bu konuda yeterli bilgi birikimi olan insanlarımız yok muydu ki bu protokol gidilip Düzce Belediyesi ile imzalandı?” sorusunu sordu.

Kamusal toplu taşıma sitemi kurulmasının şart olduğunu kaydeden Ersoy, bunun için yeterli bilgi birikiminin ülkede var olduğunu, bu ülkenin insanının bunu yapabileceğini, sistemin ultra zenginlerden alınacak servet vergisi ile kurulabileceğini belirtti.

Ersoy, ayrıca, Erhan Arıklı’nın, bu girişimi, Türkiye’de iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bazı üyelerine rant yaratmak için başlattığını da iddia etti.

