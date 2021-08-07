“Arıklı’nın açıklaması şaka bile değil”

Akademisyen Hasan Ulaş Altıok, Arıklı’nın açıklamalarına ‘Şaka bile değil’ dedi



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Akademisyenlerinden Hasan Ulaş Altıok, elektriğe yapılması önerilen zammı eleştiren siyasilerin, zam yapmayıp da ne yapılması gerektiğini de söylemesi ve yapmadıkları yatırımlar için özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altıok’un paylaşımı şöyle:

“Elektriğe yapılması önerilen zammı eleştiren siyasiler zam yapmayıp da ne yapılması gerektiğini ve kendileri hükümetteyken yapılacakları neden kendilerinin yapmadığını da halka açıkça anlatmalıdırlar. Gerekirse özeleştiri yapıp özür de dilemelidirler. Sadece eleştirme ve şov yapma dönemi artık bitmeli.

Enerji Bakanı diyor ki “2021 Ağustos ayında Türkiye’de konutlar 91.56 kuruştan, iş yerleri ise 1,20 kuruştan elektrik kullanacak”

Sonra da devam ediyor “Daha ucuz ve daha temiz elektrik kullanmamız için öncelikle, ülkemize kablo ile elektrik getirip elektrikte arz güvenliğini sağlamamız gerekiyor”

Türkiye’de 91.56 kuruş ve 120 kuruşa satılan elektriği 500,000,000 dolar maliyeti olan kablo yatırım maliyeti de ekleyerek ve bakım onarım giderlerini de ekleyerek ve ülkemizdeki kurulu ve yedek gücü ve iletim ve dağıtım maliyetlerini de ekleyerek “ucuza” kullanacakmışız.

Şaka bile değil ama gerçek ve çok acı!!! Fantezilere son verip kendi kendimize yetecek, ucuz ve temiz elektrik üretmek için gerekli yatırımlar derhal yapılmalıdır!”

