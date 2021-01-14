Arıklı’dan tepki çeken paylaşım

Erhan Arıklı'nın kardeşi Ayhan Arıklı, Güney'de çalışan Kıbrıslı Türklere “Nedir bu Rum tarafında çalışma arzusu? Hiç mi gururunuz yok?” diye seslendi. Basın-Sen ise Arıklı’ya sert tepki gösterdi



Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı'nın kardeşi müteahhit Ayhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Güney'de çalışan Kıbrıslı Türkleri eleştirdi.

Ayhan Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“Hiç bir Rumun, Türkün yanında çalıştığını duyan bilen var mı?

Nedir bu Rum tarafında çalışma isteği arzusu. Hiç mi gururunuz yok. Bu kadar diz çökmüş durumda mısınız? Açlık sefillik mi çekiyorsunuz?

Kıbrıs Türkü memur değilse kendini işsiz görüyor. KKTC de özel sektörde çalışmıyor. Özelde çalıştığı tespit edilirse memurluğu kaybeder düşünüyor.

Rumda 100 almayın burada 50 ye çalışın. Burada size ihtiyaç var. Biraz gurur lütfen.”

Bilindiği üzere bir süre önce Şehir Planlama Dairesi, eski Girne yolu üzerinde yapımı devam eden YDP Parti Meclisi Üyesi, müteahhit Ayhan Arıklı’ya ait “Oray Sitesi”ndeki 3 apartmana “kaçak/ruhsatsız” ekstra kat yapıldığını belirlemiş ve ilgili firmaya ihbar göndermişti.

Ayrıca Arıklı, vicdani retçileri, homoseksüelliği sapıklık olarak niteleyerek, “gizli homo” ilan etmişti.

BASIN-SEN’DEN TEPKİ

Öte yandan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Ayhan Arıklı’ya tepki gösterdi ve “Esas gurursuz olan, emeği ile para kazanan insanlar değil, emeğini satan insanları sömürenlerdir” dedi.

Kişmir, yazılı açıklamasında şöyle dedi:

“Irkçılığı bir yaşam biçimi olarak kabul eden Arıklı kardeşlerden Ayhan Arıklı’nın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde çalışan emekçilere yönelik hadsiz söylemleri karakteriyle uyuşmaktadır. Arkasında birçok mağdur insan bırakan, Rum’dan kalan ganimetten nemalanan, tüm satışlarını yabancı para birimi üzerinden yapan bu zat emeğin dahi ırkçılığını yapacak kadar kendinden geçmiştir. Daha önce ahlaklı bir insan olmadığını defalarca söylemleriyle ortaya koyan Arıklı, vicdani ret hakkını kullanmak isteyen insanlarımız “Homo” yakıştırması yapacak kadar cahil ve homofobik bir kişiliğe sahip olduğunu da defalarca ispatlamış bir varlıktır. Şimdi de bölünmüş olan kendi yurdunun güneyinde, vatandaşı oldukları devlette emeğini satarak hakkını alan insanları hedef alan bu zat, bir de utanmadan emeğini satan insanlarımıza “Gurursuz” diyecek kadar hadsiz bir tutum sergilemiştir. Adanın kuzeyinde çalışan insanları köle olarak gören bu zihniyetin ve her dönemde bu sistemden yararlanan asalakların, onuru ile alın terini satan emekçilere dil uzatması haddine değildir. Esas gurursuz olan emeği ile para kazanan insanlar değil emeğini satan insanları sömüren kişiliksizlerdir. Çok merak ediyorsa aynaya bakması da yeterlidir!”



