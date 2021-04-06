Arıklı’dan Özkıraç’a suç duyurusu

Bakan Arıklı, EL-SEN Başkanı Özkıraç ve bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu, eylemciler için de “sivri zekalılar” yorumunda bulundu





Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç ve bazı kişiler hakkında kendisine yönelik iftira ve hakaret ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Arıklı şu ifadeleri kullandı:

“Başta EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç olmak üzere sosyal medyada bize ağır hakaretler eden ve iftiralar atan bazı kişileri polise şikayet ettik... Ayrıca Bakanlığın elektriğini haksız yere kesen ve Bakanlığı saatlerce elektriksiz bırakan KIB-TEK çalışanlarının da tespit edilmesini istedik. Koca Bakanlığı ve Bakanlığımızla birlikte Kamu Hizmetleri Komisyonu da tam 4 saat elektriksiz kaldı. Uzak bölgelerden gelenler de dahil bir çok vatandaş saatlerce bekledi. Bu tam bir voyvodalıktır... Gereken yapılacaktır.

Öt yandan Arıklı, Kıb-Tek’teki yolsuzluklarla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı iddialarına yanıt verdi, “ortada sayıştay raporları var” dedi.

Kıb-Tek’teki vurguna kol kanat germeye çalışanların olduğuna dikkat çeken Erhan Arıklı, sayıştay raporlarına işaret ederek “biz raporları polise verdik onlarda başsavcılığa iletti. Yapabileceğimiz bir şey kalmadı çünkü 2010’dan beri sayıştay dosyaları bekliyor” şeklinde konuştu.

Kıb-Tek ile ilgili yaptığı açıklamaların Yeniden Doğuş Partisi (YDP) kurultayına yönelik çalışmalar olduğu iddialarına da yanıt veren Arıklı, “Çamur atmaya çalışıyorlar ama tutmaz. Ucu nereye dokunursa dokunsun sonuna kadar gideceğim. Meclis’e girdiğim yıllardan beridir Kıb-tek’le ilgili çalışıyorum. 2010’dan beri süre gelen bir süreçtir, yeni başlamadı.” İfadelerini kullandı.

El-Sen grevinde kullanılan söylemlere de yanıt veren Arıklı, “beni ihaleyi iptal ederek Kıb-Tek’i zarara uğratmakla suçluyorlar. 38 dolarlık ihaleyi iptal edip 34 dolardan acil ihtiyaç kapsamındaki akaryakıtı aldık ve kurumu kara geçirdik. Bu sivri-zekalı arkadaşların matematik bilgisinin bu kadar yüksek olmasından gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı. 4 dolar ucuza alıp kurumu zarara soktun diyerek kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduklarına dikkat çeken Arıklı, “EL-SEN, ona destek verenler ve muhalefet parti, 2019 da yapılan ihaleyi göz önünde bulundurmuyorlar. Bir milyon 104 bin dolar zarar etmişler. 34 dolar keşif bedeli çıkan bir ihalede nasıl oldu da 38 dolara çıktınız?” diye sordu.

Bakanlığın elektriğinin kesilmesi konusunda da düşünceleri paylaşan Erhan Arıklı, “Arıza var dedi utanmazlar… Vatandaş burnundan soluyor. Kilowat başına 119 kuruşa elektrik ücreti gelmiş. Bu vatandaş bu faturaları nasıl ödeyecek? Birde beni elektriğe zam yapmayarak kurumu zarara uğratmakla suçluyorlar” dedi.

Erhan Arıklı sözlerine şöyle devam etti;

“Bugün (dün) eylem yapanların elinde gördüm pankartları. AKSA’nın sözleşmesini uzatan kimdir? Kim 3.70 Cent’e çıkardı. Söyleyeyim, CTP zamanında çıkarıldı. Şimdi de kendi yaptıklarının faturasını bize kesmeye çalışıyorlar, bu nasıl pişkinliktir?”dedi.

