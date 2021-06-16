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Arıklı’dan kendisini eleştirenlere ‘havlayan köpek’ benzetmesi

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bu sefer de kendisini eleştirenlere ‘havlayan köpek’ benzetmesi yaptı 20 yıl önce yazdığı bir yazıda, muhaliflerin dillerinde sigara söndürme fantazilerinden bahseden Arıklı en son, Mağusa surlarına bayrak dikmek için

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Arıklı’dan kendisini eleştirenlere ‘havlayan köpek’ benzetmesi
izinsiz dökülen betonun kaldırılması gerektiğiyle ilgili görüş bildiren, Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerine ‘Ellerini kırarız’ demişti.
Arıklı şimdi de, kendisini eleştiren kesimleri ‘Havlayan köpek’ diye betimleyen şu gönderiyi paylaştı:
“Bazı kişiler ülkede yaşanan her olumsuzluk karşısında bir şekilde beni ve YDP’yi hedef alıyor…
En son bir öğrencinin kanaat notu ile hakkının yenilmesi olayında buna benzer bir yaklaşım yaşadık. Birileri bu öğrenciye sahip çıkmadığım gerekçesi ile bana veryansın ediyor…
Aklıma bir kıssa geldi.
Hz. Musa bir evin önünden geçerken evin köpeği yırtınırcasına kendisine havladığını görüyor.
Hz. Musanın bir özelliği de hayvanlarla konuşabiliyor olması. Köpeğe dönüp; “Sen beni tanımıyor musun ki bu şekilde havlıyorsun?” diye soruyor.
Köpek diyor ki; “Seni elbette tanıyorum. Senden bir zarar gelmeyeceğini de biliyorum. Ama sana havlamazsam sahibim bana ekmek vermez”
 
 
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