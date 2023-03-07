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Arıklı’dan hakaret

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Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni havayolu şirketi konusunda kendisini eleştirenlere, sosyal medyadan “Salaklar, aptallar” diyerek hakaret etti.

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Arıklı’dan hakaret
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Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kendisini eleştirenlere, “Salaklar, aptallar…” diyerek hakaret etti.
Arıklı, 10 Mart’ta yeni yerli havayolu şirketi kurulacağını, 16 Nisan’da da uçuşlara başlayacağını duyurmuş ve önceki gün de bunu paylaşmıştı.
Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme organı (MYO) Üyesi Yusuf Avcıoğlu’nun, Arıklı’nın açıklamalarını tiye alan sosyal medya paylaşımına da Arıklı’dan yine hakaretle yanıt geldi.
Arıklı Avcıoğlu’nun, “TC’den özel bir şirket ile KKTC’den özel bir şirket ortaklaşa bir havayolu kurmuşlar, devletin bu birliktelikte zerre katkısı yok ama ‘Karikatür Bakanı’ güya kendisinin bir başarısı varmış gibi sevinç gösterileri yapıyor ve bunu sahipleniyor. Yarın öbür gün koçanlı malınız üzerine yapacağınız yatırımı ve hatta evinizi bile sahiplenebilir, aman dikkat” yorumuna aşağıdaki cevabı verdi;
 
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