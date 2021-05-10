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Arıklı-Zaroğlu gerilimi dinmiyor

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Yeniden Doğuş Partisi’nde kurultay döneminde hararetlenen tartışma etkilerini sürdürüyor. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın 12 bin 500 üye paylaşımı üzerinden başlayan tartışma Zaroğlu’nun “Yine yalan söyleme” demesi ile devam etti.

Arıklı-Zaroğlu gerilimi dinmiyor

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, hedef 12 bin 500 üye başlıklı bir paylaşım yaptı.
YDP milletvekili Bertan Zaroğlu da ayrı bir paylaşım yaparak “Efendi senin bu yıl sonuna kadar 12 bin 500 üye üç günde 3 bin 800 imza işine benzemesin?” dedi.
Zaroğlu’nun paylaşımının altına YDP Genel Başkanı Arıklı, “Sen keyfine bak Kardeşim. Bırak onu parti yöneticileri ve İlçe Başkanlarım düşünsün” yorumunu yaptı.
Arıklı’nın yanıtına yanıt veren Zaroğlu da “Erhan Arıklı Bey sürekli algı operasyonları ile kandırdığınız kişilere sözüm yok onların tercihi ancak küçümseyerek yazılar yazdıklarınız yol arkadaşlarımız olduğu için hakkettiğiniz cevabı alıyorsunuz… İlaveten keyifle yazdım emin olabilirsiniz …” ifadelerini kullandı.
 
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