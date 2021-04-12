Arıklı yüzde 53.6 oyla galip

YDP’deki yarışı Arıklı kazandı. 4 bin 115 oy kullanılan seçimde, oyların 2 bin 179’unu Erhan Arıklı, 1891'ini ise Bertan Zaroğlu aldı. Arıklı, YDP içerisine gönderilen ajanların temizlik çalışmalarına başlanacağını vurguladı



Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlık yarışında Erhan Arıklı galip çıktı. Erhan Arıklı YDP Genel Başkanlığına seçildi.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan kurultayda 4 bin 115 oy kullanıldı. Seçimde, oyların 2 bin 179'unu Erhan Arıklı, 1891'ini ise Bertan Zaroğlu aldı, 45 oy ise geçersiz sayıldı.

YDP Kurultayı’nda Parti Meclisi için sandıklar bugün açılacak.

YDP Kurultayı Divan Başkanı Turan Büyükyılmaz, Parti Meclisi (PM) için sayımın bugün saat 11.00’den sonra Parti Genel Merkezi’nde yapılacağını kaydetti.

4 bin 115 üyenin pandemi korkuları içinde oy kullanmaya geldiğini ifade eden Büyükyılmaz, “Sandıklar bir hata, yanlış olmaması adına defalarca sayıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar hatasız kusursuz bir sayım gerçekleştirdik. Parti Meclisi için sayım yarın (bugün) başlayacak ve üç gün sürecek” dedi.

ARIKLI: “AJANLARI TEMİZLEYECEĞİZ”

Yeniden YDP başkanlığına seçilen Erhan Arıklı, sonucun açıklamasının ardından, başa baş geçen seçimin ardından kaybedenin olmadığını, YDP’nin kazandığını söyledi. Kurultay propaganda sürecindeki sert tartışmaların geride kaldığını, bunların partiye zarar vermeyeceğini belirten Arıklı, “YDP’de bölünme bekleyenler avcunu yalar” dedi.

Bertan Zaroğlu’nun çok iyi bir yarış çıkardığını belirten Arıklı, “Zaroğlu kardeşimdir onu tebrik ederim” diye konuştu. Arıklı, sonuç açıklandıktan sonra gazetecilere şöyle konuştu: “Daha büyük fark bekliyordum ama az farkla kazandık, önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi önümüzde erken seçim var. YDP artık kökleşmiş iddialı bir siyasi partidir. Hükümette istediğimiz, hedeflediğimiz adımları atarsak en iddialı parti biz olacağız.

Kurultay propaganda sürecinde söylenenler, tartışmalar, partiye zarar vermez, zarar vereceğini zannetmiyorum. İlk defa yarışmalı bir kurultayımız oldu. Tecrübesizlikten dolayı sert sözler söylendi ama sorun olmaz, kısa sürede biz köprüleri tekrar kurarız. Bertan Zaroğlu ile biz kardeşiz. YDP’de bölünme bekleyenler avcunu yalar. Üyelerimiz bana ‘devam’ dedi.

Zaroğlu’nu tebrik ederim, iyi bir yarış oldu. Zaroğlu, iyi bir performans ortaya koydu. Zaroğlu’nun kampanyası benimkinden daha iyiydi, daha profesyoneldi umarım aynı kampanyayı genel seçimde de bu kez birlikte yürütürüz.”

Arıklı dün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden partililerine seslenerek yeni hedeflerinin YDP’yi en güçlü parti haline getirmek olduğunu söyledi.

Erhan Arıklı özetle şöyle dedi:

“Artık yarış bitti. Şimdi hedefte, elimizde tuttuğumuz Ekonomi ve Enerji Bakanlığında önemli icraatlara imza atmak, Kıb-Tek başta olmak üzere ülkede yolsuzluğu meslek haline getirmiş olanların başına balyoz gibi inmek var.

Bilindiği gibi yakın bir tarihte erken genel seçimler var. Artık hedefimizde bu seçimlerden partimizi en güçlü parti haline getirmek var.

Kurultay süreci geride kalmıştır. Kurultayımızda gergin bir kampanya yapıldığı bir gerçek. Bu kampanya süresince hepimiz bir takım istenmedik sözler söylemiş, birbirimizi kırmış olabiliriz.

Kardeşlik hukuku içerisinde bu kırgınlıkları süratle geride bırakıp, açılan yaraları sarmamız gerekiyor.

Bunu yaparken de, bu süre içerisinde başka partilerden içimize sızan ve bizi birbirimize düşürmeye çalışan, bunda da büyük ölçüde başarılı olan bir kaç yüz ajan-provakatörü içimizden temizlememiz gerekiyor. Umarım biz göndermeden bu malum şahıslar kendiliklerinden bu gemiyi terk ederler.”







