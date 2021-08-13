"Arıklı yolun sonuna geldi"

TDP Genel Başkanı Özyiğit, ülkenin tamamının her an karanlıkta kalma tehlikesi ile baş başa kaldığını belirterek Bakan Arıklı ve Yönetim Kurulunu istifaya çağırdı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun uyguladığı yanlış enerji politikaları sayesinde ülke genelinde elektrik kesintilerinin yaşanmaya başladığını, daha da kötüsü ülkenin tamamının her an karanlıkta kalma tehlikesi ile baş başa kaldığını belirterek Bakan Arıklı ve Yönetim Kurulunu istifaya çağırdı.

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin ile Başbakan Saner’in de Arıklı’nın yaptıklarına sessiz kalarak suça ortak olduğunu söyleyen Özyiğit, “Bu hükümetten kurtulmadan, bu halka kurtuluş yok” dedi.

“ARIKLI’NIN YATIRIM DÜŞMANLIĞI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN SEBEBİ”

Elektrik üretiminin yetersizliğinden dolayı elektrik kesintisi yaşanmasının esas sorumlusunun Bakan Arıklı ve onun gibi düşünenler olduğunu belirten Özyiğit, muhalefette iken yatırım yapmak isteyenleri ‘lobici-hırsız’ ilan eden, bakan olduktan sonra ise yatırım yapmaktan bin bir mazeret üreterek kaçan, kurumu güneyden sürekli elektrik alır hale getiren ve ihaleleri yap-boz tahtasına çevirerek Kıb-Tek’in ‘kara para’ ile anılmasına sebep olan Arıklı’nın artık yolun sonuna geldiğini söyledi.

“ARIKLI İÇİN YARGI YOLU GÖRÜNDÜ”

TDP Başkanı Özyiğit, Arıklı’yı uyguladığı yanlış enerji politikalarını düzeltmesi adına TDP olarak sürekli yapıcı uyarı ve önerilerde bulunduklarını, ancak Bakanın uyarıları dikkate almak yerine ‘ben yaparım olur’ mantığı ile hareket ettiğini, bunun neticesinde de ülkenin karanlığa gömülme tehlikesi içine girdiğini kaydetti. Özyiğit, topluma daha fazla zarar vermesine müsaade etmemek adına Bakan Arıklı’nın istifa etmesi gerektiğini, aksi takdirde icraatlarıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.

“TPİC VE BAKAN ARIKLI SAYESİNDE KIB-TEK KARA PARA AKLAMA İLE ANILIR OLDU”

Açıklamasında son yakıt ihalesinde yaşananlara da değinen Özyiğit, Arıklı’nın ‘28 doların altında TPİC’den yakıt alacam’ diye yola çıktığını, TPİC’in ise katıldığı ilk yakıt ihalesinde teknik şartnamede sunulmakla zorunlu olan, yakıtın hangi firma ve rafineri üzerinden temin edileceğini belirten “opsiyon belgesini” MİK’e “fotokopi” olarak sunduğunu, bunun sonucunda oluşan şaibe nedeni ile de ihalenin iptal edildiğini hatırlattı. Tüm bu yaşananlara rağmen TPİC’den 40 milyon doların üzerinde opsiyon belgesi aranmadan “doğrudan alım yöntemi” ile ihalesiz yakıt alındığını belirten Özyiğit, fotokopi belgenin de halen kamuoyu ile paylaşılmadığını ifade etti.

İhalesiz yakıt alım yöntemi ile alınan yakıtın kimin yakıtı olduğunun bilinmemesinin, kaçak petrol ticareti, kara para aklama gibi ilişkileri gündeme getireceğini, TDP olarak aylar öncesinden bu konuda uyarıda bulunarak kamuoyunun bilgisine getirdiklerini anımsatan Özyiğit, uyarılar üzerine tekrar ihaleye çıkıldığını belirtti. Özyiğit, TPİC’in ise son katıldığı ihalede bugüne kadar ihalesiz taşıdığı yakıt bedelinin de üstünde 35,19 dolarlık teklif vererek ihalesiz taşıma yapmaya devam etmek istediği yönünde bir irade sergilediğine dikkat çekti. Özyiğit, TPİC’in bu davranışı ile aynı zamanda Arıklı’nın ‘ihale ile opsiyon belgeli 28 doların altında taşımacılık yapılabilir’ tezini de çürüttüğünü kaydetti.

“ORGANİZE İŞLER”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yakıt ihalesinde yaşanan tüm gelişmelerin bir anlamda “organize işler” olduğunun artık birçok kesim tarafından görüldüğünü belirtti.

Tüm bu gerçekliklere rağmen Bakan Arıklı’nın “opsiyon belgesiz” yani sahibi belli olmayan yakıtı TPİC’den ihalesiz alma anlayışında halen ısrar ettiğini, zaten bugüne kadar da bu şekilde 40 milyon doların üzerinde yakıt alındığını anımsatan Özyiğit, TPİC’in de son ihaleye ihale tavan yüksek fiyatı üzerinde fiyat vererek ihalenin sonuçlanmasını engelleyerek ihalesiz, opsiyon belgesiz, doğrudan alım yöntemine olanak sağlamak istediğine de vurgu yaptı.



