“Arıklı ya vergi kaçırıyor ya da doğru söylemiyor”

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın servet artışıyla ilgili milletvekili maaşından yapılan vergi kesintisi haricinde başka vergi ödemediğinin ortaya çıkarıldığını iddia etti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı‘nın servet artışının kaynağının konuda uzman kişiler tarafından araştırıldığını ve “böyle bir servete rağmen” Bakan Arıklı’nın milletvekili maaşından yapılan vergi kesintisi haricinde başka vergi ödemediğinin ortaya çıkarıldığını iddia etti.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Bakın araştırmamız sonucunda neler ortaya çıktı Sayın Arıklı!

"ya vergi kaçırıyorsunuz ya da servetinizin kaynağı konusunda doğruyu söylemiyorsunuz!"

1- Maliye Bakanlığı’na sayın Arıklı’nın ne kadar vergi verdiğine dair yaptığımız başvuruya ve ihbara paralel olarak Şirketler Mukayyitliği’nden sayın Arıklı’nın Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na göre hem kendisinin hem de servetini bildirmekle yükümlü olduğu kişilerin üzerine kayıtlı olan şirketleri bu konuda uzman olan arkadaşlarımız araştırdılar. Sayın Arıklı’nın hissedar olduğu 8 şirket oldu. Bunların üç tanesinde bir süre hissesi olmuş, daha sonra çıkmış. Şu anda beş farklı şirkette hissesi var, Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na göre servetini bildirmek zorunda olduğu bir diğer kişi ise bu şirketlerden birinin hem hissedarı hem de direktörü. Ayrıca altıncı bir başka şirketin de direktörü. Peki bu şirketlerle ilgili olarak sayın Arıklı ne kadar vergi vermiş? Son üç yılda bu şirketlerin hiç kurumlar vergisi beyanları yok, hiç kar elde etmemiş, hiç vergi vermemiş. Üstelik bu şirketlerden bazılarının halen daha vergi dairesine borcu var ve ödenmemiş. Özetle kurumlar vergisi bağlamında son beş yıldır herhangi bir vergi verilmemektedir.

2- Sayın Erhan Arıklı’nın Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na göre servetini bildirmekle yükümlü olduğu bir diğer kişi iki ayrı şirketin direktörü olarak ne kadar vergi vermiş? Şirket direktörü olarak en son 2008’de vergi beyanı olmuş. Yani 10 yıldan uzun süredir kar elde etmediğini belirterek neredeyse son 15 yıldır şirket direktörü olması hasebiyle hiç vergi vermemiş.

3- Peki sayın Erhan Arıklı’nın ve Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na göre servetini bildirmekle yükümlü olduğu kişilerin şahıs olarak beyan ettikleri ve ödedikleri gelir vergisi ne kadar? 2015-2022 yılları arasında yapılan beyanlara ve ödenen vergilere baktığınızda toplamda birkaç bin TL’yi geçmeyen bir rakam! (2023 vergi beyanları ve ödenen vergiler henüz Resmi Gazetede yayınlanmamıştır). Yani sayın Erhan Arıklı milletvekili maaşından yapılan vergi kesintisi haricinde başka bir gelir beyanında bulunmamış ve başka bir vergi de ödememiş.

4- Yukarıda belirtilen şirketlere ilaveten sayın Erhan Arıklı servetinin kaynağı olarak Kırgızistan’da kurduğu şirketi göstermiş ve bu şirketin iki yılda 3 Milyon $ ciro yaptığını açıklamıştı. 24/1982 Gelir Vergisi Yasası’na göre “KKTC sınırları içinde ve dışında her türlü kaynaktan elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarı gelir vergisine bağlıdır” denilmektedir. Yani sayın Arıklı’nın servetinin kaynağı olarak gösterdiği bu şirket için, yurt dışında elde edilmiş bir kazanç varsa bunu beyan etmesi ve gelir vergisi ödemesi gerekirdi. (Vergi uzmanlarından da teyit ettirdiğimiz üzere bu kazancını ülkemize getirmese dahi vergisini vermek zorundadır). Oysa yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere sayın Arıklı’nın bu türden bir gelir beyanı olmamış ve vergi de vermemiş! Resmi gazetede yayınlanan yıllık vergi beyanları ve ödenen vergi miktarları üzerinden herkes bu araştırmayı yapabilir!

5- Bütün bunların dışında daha önce basında sayın Erhan Arıklı ile “kar ortaklığı” olduğunu beyan edenler de olmuştu. Bu yukarıda belirttiğimiz kurumlar vergisi bunu kapsamayabilir. ANCAK 24/1982 Gelir Vergisi Yasası’nın ilgili maddesi bu türden ortaklıklardan elde edilen gelirin de kişinin kazancı sayılacağını ve vergiye tabi olduğunu net şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla eğer sayın Erhan Arıklı bir başka akrabasıyla kurumlar vergisi kapsamı dışında daha farklı bir ortaklık üzerinden bir kazanç elde etmişse bunun da vergisini vermiş olmalıydı. Ancak Erhan beyin beyanlarında bu türden bir kazanç da vergi de görünmüyor!

6- Her durumda üç hafta önce Maliye Bakanlığı’na yaptığımız başvuru Bakanlık Gelir ve Vergi dairesi tarafından ihbar kabul edilmiş ve sayın Erhan Arıklı ve bağlantılı olduğu şirketlerle ilgili olarak bir vergi incelemesi başlatılmıştır. Kaldı ki Başsavcılığa yaptığımız şikayet üzerine Başsavcılığın talimatı ile Mali Polis de sayın Erhan Arıklı’nın Mal Bildirimi Yasası’nı ihlal edişiyle ilgili olarak suç unsurunun tespiti için soruşturma başlatmıştır. Bu iki süreç günün sonunda aşağıdaki hususlardan birinin doğru diğerinin yalan olduğunu ortaya çıkaracak!

Bir: Sayın Arıklı eğer vergi kaçırmıyorsa servetinin kaynağı konusunda doğru söylemiyor demektir!

İki: Yok eğer servetinin kaynağı açıkladığı gibiyse vergi kaçırıyor demektir!!!

Birincisi doğruysa: “servetinizin kaynağı nedir Sayın Arıklı? Nereden buldunuz?”

İkincisi doğruysa: “Bir bakan olarak nasıl olur da vergi kaçırırsınız ve hisseniz bulunan şirketlerin nasıl olur da devlete vergi borcu olur sayın Arıklı?”



