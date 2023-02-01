Arıklı ve Erhürman gerginliği

CTP lideri Erhürman, KTMMOB Yasası’yla ilgili Meclis’te “Madem yasadaki değişikliği makul buluyordun, neden 23.30’da vazgeçtin?” diye sordu, Bakan Arıklı ise, “Değişiklikten vazgeçilmesiyle ilgili bir demeç verildiğini bilmiyordum” cevabını verdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman arasında Meclis’te KTMMOB Yasası’nda planlanan değişiklikten vazgeçilmesi konusunda bir tartışma yaşandı.

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) ile ilgili yasaya ilişkin Hükümete mensup 3 vekilin önerisiyle ilgili konuşan Erhürman, “Dün gece yarısı (önceki gün) bir açıklama yapıp, yasa değişikliğine gerek yok dediniz. Eğer gerek yoksa ciddi bir hükümet tüm bu olaylar yaşandıktan sonra gece yarısı 11’de mi fark eder? Neden bu noktaya geldiniz?” diye sordu.

Erhürman, “Normal şartlarda KTMMOB yasasında bir değişiklik yapılacaksa, bu öneriyi hükümetin tasarı şeklinde meclise getirmesi lazım. Getirmeden önce de KTMMOB ile görüşmesi gerekir. Partilerinize mensup 3 vekili neye göre seçtiniz onu da bilmiyoruz alandan gelmiyorlar. Onlar da geldiler verdiler ne alakaysa, şimdi de diyorsunuz ki yasa değişikliğine gerek yok. Arkadaşlar bu kadar ciddiyetsiz iş yapılması, bırakın başka hükümetleri, UBP dönemlerinde bile görülmedi.” şeklinde konuştu.

Erhürman, neden gece yarısı bir açıklamayla vazgeçildiğini sorunca Mecliste tansiyon yükseldi. Erhürman, “Neden 11 buçukta vazgeçtin?” diye sordu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise açıklamadan haberdar olmadığını söyleyip, “Ben yurtdışındaydım, bilmiyorum” yanıtını verdi.

Hükümet adına kürsüye çıkan Arıklı, “Bilindiği gibi KTMMOB 1960’ta kurulmuş, daha sonra mesleki bir örgüt olarak kabul edilmiş. 2005 yılında, CTP iktidardayken, bu birliğe bir yetki verdi. KKTC’deki tüm inşaatların vizelerini onaylama yetkisi. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Ne güneyde, ne Türkiye’de, ne de Avrupa’nın herhangi bir yerinde yok. Ama CTP bir kamu kuruluşuna böyle bir yetki verdi, bir siyasi irade ortaya koydu. Şimdi de bir siyasi irade bu konuda bir değişiklik yapmak istiyor, ‘hayır yapamazsın’… Ne münasebet?” diye sordu.

Arıklı, “Bana bir tane örnek gösterin yok böyle bir şey. Başka bir düzenleme yapma düşüncesindeyiz. Çağdaş ülkelerde olan yapı – denetim sistemini buraya getirmek istiyoruz. Bu sistem, inşaatın başlangıcından bitişine kadar tüm aşamalarında sorumlu olan firmaların devreye girmelerine yol açacak bir sistem. Siz projeyi vizeliyorsunuz da ne oluyor? Sonrasını kim kontrol ediyor?” ifadelerini kullandı.

“Şimdilik o arkadaşlarımızın önerisini kenara aldık, diğer konuda çalışmalarımız devam ediyor” diyen Arıklı, “Sizden ricamız, kendi siyasi iradenizle verdiğiniz yetkiyi, başka bir siyasi irade ortadan kaldırmaya çalıştığında ortalığı kaldırmayın. Sizin verdiğiniz yetkiyi kaldırmak için o arkadaşlara gidip, onayınız var mı diye soracak mıyız?” dedi.

Arıklı’ya yerinden sorular soran Tufan Erhürman, “Neden 11 buçukta vazgeçtin?” diye sordu, Erhan Arıklı ise “Ben yurtdışındaydım, bilmiyorum” yanıtını verdi.

