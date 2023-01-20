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Arıklı: "Türkiye'den KKTC'ye tarifeli uçak seferleri düzenlemek için 3 şirket başvuruda bulundu"

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: "Mart ayında başlayacak turizm sezonu öncesinde 3 hava yolu şirketi, Türkiye'den KKTC'ye düzenli sefer başlatmak üzere bize müracaat etti" "Salgın döneminde düşen yolcu sayısına tekrar ulaştık. Bu yıl bu rakamı 5 milyona çıkarma hedefindeyiz, bu nedenle yeni hava yolu şirketlerinin devreye girmesi bizi rahatlatacak"

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Arıklı: "Türkiye'den KKTC'ye tarifeli uçak seferleri düzenlemek için 3 şirket başvuruda bulundu"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, mart ayında başlayacak turizm sezonu öncesinde Türkiye'den KKTC'ye düzenli sefer düzenlemek için 3 hava yolu şirketinin kendilerine müracaat ettiğini bildirdi.

Arıklı, AA muhabirine, KKTC'nin hava yolu şirketleri için cazip bir parkur olduğunu dile getirerek, Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinde deneme seferlerinin mart ayı içinde başlayacağını belirtti.

KKTC'ye daha fazla uçak seferi yapılması için firmaları teşvik ettiklerini anlatan Arıklı, şöyle konuştu:

"Mart ayında başlayacak turizm sezonu öncesinde 3 hava yolu şirketi, Türkiye'den KKTC'ye düzenli sefer başlatmak üzere bize müracaat etti. Mart ayı itibarıyla bu 3 firma uçuşlara başlayacak. Artabilir de bu sayı. Geçen dönemde Ercan Havalimanı'ndan yılda 4 milyon yolcu taşımıştık. Salgın döneminde düşen yolcu sayısına tekrar ulaştık. Bu yıl bu rakamı 5 milyona çıkarma hedefindeyiz, bu nedenle yeni hava yolu şirketlerinin devreye girmesi bizi rahatlatacak."

Arıklı, KKTC ile Türkiye arasındaki uçuşlar için bilet fiyatlarının düşmesinin arz talep meselesine bağlı olduğuna dikkati çekerek, yeni şirketlerin tarifeli seferler başlatmasıyla rekabet ortamının oluşması ve bilet fiyatlarının düşmesini beklediklerini söyledi.

Ercan Havalimanı'nın yeni kompleks inşaatının fiziki olarak tamamlandığını, teknik eksikleri ise tamamlamaya çalıştıklarını anlatan Arıklı, havalimanının yılda 10 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet vereceğini kaydetti.

Arıklı, Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rusya vatandaşlarının ülkelerine uçakla gidemediklerini dile getirerek, "Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rus vatandaşlarını ülkelerine Ercan Havalimanı'ndan uçurmaya çalışacağız. Aynı şekilde Rusya'dan onları ziyaret edecek akrabalarının uçuşlar için Ercan'ı kullanmasını öngörüyoruz. Güneydeki Rus vatandaşları bizim havaalanımızı kullanabilir" diye konuştu.

Halen Türkiye'den KKTC'ye 3 hava yolu şirketinin çeşitli kentlerden tarifeli seferleri bulunuyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına yapılan 3 başvuruyla, Türkiye'den Lefkoşa'ya tarifeli seferler düzenleyen hava yolu şirketlerinin sayısı mart ayından itibaren 6'ya çıkacak.

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