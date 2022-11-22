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Arıklı, Teknecik’e filtre takılmasına karşı

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Bakan Arıklı, Teknecik Elektrik Santrali’ne filtre takılacağını ancak takılmasına “Erhan Arıklı” olarak karşı olduğunu söyledi

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Arıklı, Teknecik’e filtre takılmasına karşı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Teknecik Elektrik Santrali’ne filtre takılacağını ancak takılmasına “Erhan Arıklı” olarak karşı olduğunu söyledi.
Arıklı, “Filtrelerin yıllık bakım ücreti 5 ila 7 milyon dolar arası. Ayrıca, 2030 yılında kullandığımız jeneratörler AB tarafından yasaklanacak. Yani 7 yıl sonra ortadan kalkacak jeneratörler için bu kadar masrafın anlamı yok” dedi.
AKSA ile sözleşmenin uzatılmasına ilişkin görüşmelerin durduğunu söyleyen Arıklı, KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in, AKSA ile olan sözleşmeleri, “kablo ile elektrik içermeyen hiçbir anlaşmaya imza atmayacağım” diyerek durdurduğunu iddia etti.
Arıklı, “Şu anda AKSA ya da başka firma, herhangi bir alternatif modelle gelecekse, bunun kablo ile elektrik taahhüdü bulunması gerekecek” dedi.
“AKSA ile sözleşme, eğer kablo ile elektrik getireceğini söylerse devam edecek” diyen Arıklı, “enterkonnekte sistemi içermeyen hiçbir anlaşmaya imza atılmayacak” ifadelerini kullandı.
 
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