Arıklı: Tam teşekküllü bir Karayolları Dairesi oluşturma yönünde planlamalar başladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Karayolları Dairesi’nin eski günlerine kavuşması için çalışmalara başladıklarını belirtti.Arıklı, Ulaştırma Bakanlığı basın bürosu aracılığıyla yayınladığı açıklamada, dairenin sadece yol temizliği yapan bir kurumdan çıkarıp yol inşa eden bir daire haline getirmek istediklerini söyledi.Erhan Arıklı, Karayolları Dairesi müdürlüğündeki yeni yapılanma ile personelin daha iyi organize edildiğini, araçların tamir edilmesi sürecinin ve tam teşekküllü bir Karayolları Dairesi oluşturma yönünde planlamaların başladığını belirtti. Arıklı, “Anavatan Türkiye sağ olsun, her alanda olduğu gibi KKTC’nin karayollarına önemli katkılarda bulundu. Karayolları Dairesi bu yolların yüksek standartta tutulmasından sorumlu ancak ne yazık ki bir türlü yeterli bütçe alınamıyor. Hükümetimizin bu konuya gerekli önemi vermesi ve insanımızın yollardaki can güvenliğinin sağlanması için gerekli bütçenin ayrılmasını istiyoruz” dedi.Arıklı, Karayolları Dairesi’nin sorumluluk alanı içerisinde toplam bin 651 km’lik yol bulunduğunu, türlü imkânsızlıklara, araç ve personel eksikliklerine rağmen yol projeleri ürettiğini, ana arterlerin temizlenmeye başlandığını ve yatay ve düşey işaretlemeler konusunda da sorumluluğunu yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ve geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ekonomik ve iş birliği protokolünün gereklerini yerine getirmek için çalışacaklarını ancak devletin vergi gelirinin artması için yapılacak düzenlemelerin ardından karayollarına gerekli önemin verilmesini ve bu konuda ısrarla bütçe artırımı talep edeceğinin altını çizdi.Arıklı, Karayolları Dairesi’nin şu anda personel ve araç eksikliğinin giderilmesi için çalıştıklarını, dairenin envanterinde bulunan bazı araçların ülkede tamir edildiğini, Yol Boya Çizgi Makinesi ve bir kamyonun Türkiye’de tamir edilmeleri için Bakanlar Kurulu tarafından karar alındığını kaydetti.“Karayolları Dairesi Teşkilat Yasasında personel sayısı 95 memur ve 350 işçi olarak düzenlenmiştir. Şu an toplam personel sayısı 102’dir ve bu rakamın yarından azını iş makineleri kullanan operatör ve işçiler oluşturmaktadır ki bu sayı çok azdır” diyen Arıklı, dairede yeterli işçi olmadığı için, bazı çalışmaların yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde yapıldığını, iş birliğinin güzel bir şey olduğunu ancak kendi kendine yeten bir Karayolları Dairesi oluşturmak için yola çıktıklarını ifade etti.İşçi sayısının az olmasına rağmen etkin bir organizasyon yapılarak her gün dört ekibin yol temizliği yapmak için ülkenin çeşitli bölgelerinde görev yaptığını aktaran Arıklı, yakın gelecekte yol çizimleri ve trafik işaretlerinin bakım ve onarımının tamamıyla Karayolları Dairesi tarafından yapılacağını, tabelaların bakım onarımı için kurulan atölyenin yeni ekipmanlarla desteklenip faaliyete geçirileceğini ifade etti.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Arıklı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:“Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü yaklaşık 6 bin 500 adet trafik levhasını söküp yerine yenilerini monte etti. Toplamda 1402 metre karelik yerleşim yerlerini gösteren tabela sökülüp yenilendi. Sökülen tüm tabelalar Karayolları Dairesi’nin deposunda. Dairenin sorumluklarından bir tanesi de bu tabelaların restore edilip ihtiyaç olduğunda kullanılması. Bu servetin heba olmasına izin vermeyeceğiz. Böylelikle gelecek 10 yıl boyunca ülkenin tabela ihtiyacı karşılanmış olacak”Arıklı, Karayolları Dairesi tarafından gerek proje gerekse sahada yapılan çalışmaları şu şekilde sıraladı:“Girne’nin batısında trafiği rahatlatıp zaman ve yakıttan tasarruf sağlayacak, karbon salınımı önemli ölçüde azaltıp hava kalitesini artıracak olan 2. Etap Girne Alsancak Yolu tamamlandı. Projesi Karayolları Dairesi tarafından çizilen yolun 3. Etap yapımı için ihale hazırlıkları tamamlandı.Projesi Karayolları Dairesi tarafından çizilen Yiğitler-Pile Arası Yolunu Yapımı için İhaleye çıkıldı.Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Değirmenlik ve Mesarya Belediyeleri ile iş birliğine gidilerek trafik güvenliğinin önemli bir unsuru olan yabani ot temizliği ve ağaç budama işleri devam ediyor.Karayolları Dairesi’ne bir Elektrik Mühendisi istihdam edildi. Bundan böyle yol aydınlatmalarında meydana gelen arızaların giderilebilmesi ve yeni projeler hazırlanması için çalışmalar başlatıldı.”Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, KKTC Karayolları Master Planı Uygulama Protokolü çerçevesinde yenilenecek 322km’lik kırsal kesim yolunun 130 km’sinin tamamlandığını, doğu bölgesindeki çalışmaların Turnalar-Ardahan-Topçuköy-Altınova güzergâhında, batıdaki çalışmaların ise Boğazköy-Dikmen-Taşkent-Güngör-Haspolat güzergâhında devam ettiğini kaydetti.“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, buradaki Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’ne karayolu altyapımıza yaptıkları katkı nedeniyle ne kadar teşekkür etsek azdır. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Güzelyurt-Lefke Bölünmüş Yolu, Balalan-Yenierenköy Yolu ve İskele-Çayırova Bölünmüş Yolu sayesinde vatandaşlarımızı konforlu ulaşımın yanında zaman ve yakıttan büyük tasarruf sağlıyor. Bundan belki de daha önemlisi bu yollar sayesinde binlerce ton karbon emisyonu azaltıldı. Çevreye ve hava kalitesine oldukça büyük bir katkı sağlandı” diyen Arıklı, Koordinatörlüğün çalışmaları arasında toplamda 499 km yol çizgisi çalışması yapıldığını ve çalışmaların devam ettiğini ekledi.Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan dönel kavşakların aydınlatılması ve ışıklı sinyalizasyon ile ilgili Karayolları Dairesi’nin yakında çalışma başlatacağını ifade eden Arıklı, Gönyeli Çemberi ile Haspolat Çemberi arasındaki yola trafik yükünün azaltılması için akıllı kavşak sistemlerinin uygulamaya konacağını belirtti.Arıklı, Karayolları Dairesi’nin Değirmenlik-Çatalköy Yolunda (Girne dağ yolu) bakım onarım çalışmaları yapacağını, bununla birlikte karayolu ağında gerekli yerlerde oto korkulukların bakım onarım ve yenilenme çalışmasının sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.