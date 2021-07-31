Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, “Erhan Bey siyasi bir faciadır. Tek başına bir milletvekili beş tane dev kurumu tutuyor, bunlar görülmemiş şeyler” dedi



YDP’den istifası sonrasında hükümetten desteğini çeken Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, tek milletvekili kalan YDP’nin hem Başbakan Yardımcılığı, hem Ekonomi Bakanlığı hem de en güçlü kurumları elinde bulundurmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Zaroğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın her fırsatta hükümetten çekilme tehditlerinde bulunduğunu savunarak, “Kamuoyu Erhan Arıklı belasını çekiyor” dedi.

Meclis Genel Kurulu toplantısında kürsüde konuşma yapan YDP Genel Başkanı Arıklı’nın YDP’ye bağlı olan KIBTEK, Spor Dairesi ve Vakıflar İdaresi yönetimlerini UBP’ye geri verdiğini hatırlatarak sözlerine devam eden Zaroğlu, hükümetin kurulduğu dönemde Spor Dairesi’nin ve Vakıflar İdaresi’nin Zaroğlu gözetiminde olması yönünde yazılı ve sözlü protokol hazırlandığını anımsattı. Zaroğlu, “Spor Dairesi’nin, Vakıflar benim kontrolüm altında olacaktı. Ancak o dönem Erhan Arıklı siyasi kalleşlik etti” dedi.

Yaşanılan bu gelişme sonrasında parti içindeki huzursuzlukların baş göstermeye başladığını anlatan Zaroğlu, “Arıklı kurumları kendisine göre dizayn etti ve parti içindeki yaşadığı baskıdan dolayı da Meclis’te Başbakan Saner’e iade etti” şeklindeki ifadelerine ek olarak “Şimdi ise iade ettim dediği kurumları iade etmediği ortaya çıktı ve yine halkı kandırdı. Bu yüzden Başbakan haklı olarak ‘biz seninle anlaşma yaparken bu kurumlar senin yönetimde değildi, sen 2 milletvekiline göre pazarlık yaptın ve şu anda tek milletvekilisin ve ülkenin yarısını elinde tutuyorsun bunu bize geri iade et’ demiştir” sözleriyle hükümet krizinin nasıl geliştiğini aktardı.

“Hükümetten çekip gideriz” ifadelerini kullanan Arıklı’nın sözlerine de değerlendiren Zaroğlu, Bakan Arıklı’nın oy toplama derdinde olduğu ifade ederek “Bakanlığa geldiğinden beri neyi yapacağım dediyse yapmadı, neyi yapmayacağım dediyse onu yaptı ve şu anda da tarihin en kötü bakanlığı yapmış durumda” dedi.

“Sürekli hükümet yanında olan Arıklı şu anda hükümete vuran tarafta” diyen Zaroğlu, “Hükümette bulunup da hükümete karşı atak yapan biri dahi görülmemiştir” Arıklı’nın bakanlık yaptığı süreci de değerlendirdi ve “Elektrik ve hayat pahalılığını düşüreceğim dedi, aksine daha da yükseldi, gaza 5 TL indirim yaptı, 15 TL zam geldi, akaryakıta zam geldi. Erhan Bey’in bütün söylemleri halk arasında dalga geçme konusu oldu” dedi.

Çakma Robin Hut, zübük kelimesinin Erhan Arıklı ile bütünleştiğinin vurgusunu yapan Zaroğlu, “Bunun tek sebebi onun dengesizce yapmış olduğu ve hareketler ile açıklamalardır. Şu an geldiğimiz noktadan Erhan Bey siyasi bir faciadır. Tek başına bir milletvekili beş tane dev kurumu tutuyor, bunlar görülmemiş şeyler” şeklinde konuştu.

“Bertan Zaroğlu olarak ben bu olayların çok dışındayım ne aldığım ne verdiğim var, ne de yönettiğim bir kurum daha var” ifadelerini kullanan Zaroğlu, hükümete desteğinin olmadığını bir kez daha dile getirerek Yeniden Doğuş Partisi ve hükümet arasında yaşanılan bu krizin hiçbir şeyi değiştirmediğini aktardı.



